Autoras de assassinato são presas pela PCDF

No dia do assassinato, as autoras se envolveram com a vítima, um homem de meia idade, em um bar de Ceilândia

Na terça-feira (1º), os policiais da 15ª Delegacia de Polícia prenderam duas mulheres autoras de um assassinato ocorrido na noite de 03/08/2021, na praça da EQNM 2/4, ao lado da Delegacia. No dia do assassinato, as autoras se envolveram com a vítima, um homem de meia idade, em um bar de Ceilândia. O estabelecimento fechou e eles decidiram continuar a confraternização na praça, mas o trio se desentendeu, já que a vítima queria se relacionar amorosamente com uma das mulheres. Houve uma discussão e uma das mulheres, que andava com uma faca na bolsa, entregou a arma branca para a parceira, que utilizou o objeto para efetuar golpes contra a vítima. Leia também PMDF prende homem que vendia drogas em Taguatinga

Carro pega fogo na EPIA Norte

Metrô segue em greve após mais de 4 meses

Parlamentares do DF debatem dificuldades do transporte público Fuga das autoras do crime O homem morreu no local e a dupla empreendeu fuga. Não haviam testemunhas no local. Após um mês de investigação, os policiais conseguiram identificar a dupla. As mulheres foram presas em cumprimento a mandado de prisão temporária. Elas confessaram o delito e esclareceram as circunstâncias do crime. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE