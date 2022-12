Ibaneis participa de diplomação de Lula e Alckmin

O documento entregue a Lula e Alckmin atesta oficialmente o fim do processo eleitoral e que eles foram eleitos pelo voto popular

O governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha (MDB) participou, na tarde desta segunda-feira (12), da cerimônia de diplomação do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB), no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O documento entregue a Lula e Alckmin atesta oficialmente o fim do processo eleitoral e que eles foram eleitos pelo voto popular. Na prática, o diploma é um atestado dado pelo TSE de que as eleições foram regulares. Isso porque o documento somente pode ser emitido após o cumprimento de diversas exigências, como a aprovação das contas de campanha, a finalização de todas as etapas de auditoria eleitoral e a análise inicial de recursos contra o resultado do pleito.

Ibaneis ressaltou a importância da cerimônia que encerra o processo eleitoral. “Com um presidente diplomado, o país segue o rito democrático. A partir da posse, em 1º de janeiro, um novo ciclo começa em nosso país. Parabenizo o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, assim como o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, desejando sorte e que tenham condições de fazer um bom governo. De minha parte, espero trabalhar da forma mais coesa e integrada possível para o bem do DF e do país”, afirmou o governador.

Além dos eleitos e Ibaneis, estiveram presentes o presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, e a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), a ministra Rosa Weber. Junto a eles, também estavam os presidentes do Legislativo, o chefe do Senado Federal e do Congresso Nacional Rodrigo Pacheco (PSD-MG) e o chefe da Câmara dos Deputados Arthur Lira (PP-AL).

Durante discurso, Lula relembrou a primeira diplomação, quando foi eleito a primeira vez em 2002, e se emocionou. “Em primeiro lugar, quero agradecer ao povo brasileiro pela honra de presidir pela terceira vez o Brasil. Na minha primeira diplomação, em 2002, lembrei da ousadia do povo brasileiro em conceder uma chance para alguém tantas vezes questionado por não ter um diploma universitário”, disse o presidente entre lágrimas.