Casos de dengue no DF crescem 375%

Até novembro deste ano, o Distrito Federal registrou quase 70 mil casos prováveis de dengue. Desses, 11 faleceram em decorrência da doença. Segundo a Secretaria de Saúde, em comparação com o mesmo período do ano passado, o número de casos representa um aumento de 375%.



Ainda de acordo com a pasta, Ceilândia, Samambaia, Taguatinga, Planaltina e São Sebastião são as regiões com mais casos de dengue. A primeira também foi o local com mais mortes pela doença, com três óbitos. A Secretaria ainda destaca que 45,5% dos óbitos foram de pessoas com 80 anos ou mais, sendo que 54,5% eram mulheres. Veja o número de casos por região administrativa: Ceilândia – 11216

Samambaia – 6281

Taguatinga – 4358

Planaltina – 4150

São Sebastião – 3293

Sobradinho – 2679

Vicente Pires – 2452

Sobradinho II -2294

Guará – 2182

Recanto Das Emas – 2043

Plano Piloto – 1714

Paranoá – 1694

Brazlândia – 1415

Águas Claras – 1358

Gama – 1016

Riacho Fundo II – 827

Santa Maria – 701

Itapoã – 672

Estrutural – 646

Lago Norte – 610

Riacho Fundo I – 538

Cruzeiro – 527

Lago Sul – 492

Jardim Botânico – 486

Núcleo Bandeirante – 283

Candangolândia – 258

Sudoeste Octogonal – 218

Park Way – 187

Fercal – 133

