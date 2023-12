Água Quente chega ao primeiro ano como RA com anúncio de escolas e UBSs

GDF vai investir R$ 60 milhões na construção de equipamentos públicos para transformar a vida dos quase 35 mil habitantes da cidade

Caçula entre as 35 regiões administrativas (RAs) do Distrito Federal junto com o Arapoanga, Água Quente comemora o primeiro aniversário neste dia 21 com a expectativa de receber R$ 60 milhões em investimentos e transformar a vida de seus quase 35 mil habitantes.

A data marca a sanção pelo governador Ibaneis Rocha da lei nº 7.191 de 2022, que resultou na criação da RA. Dentro do planejamento para a cidade está prevista a construção de quatro unidades educacionais, contemplando todas as faixas etárias, da educação infantil ao ensino médio.

“Vamos construir um centro de educação da primeira infância (Cepi), um jardim de infância, uma escola classe e um centro educacional”, detalha a administradora regional, Lúcia Gomes da Silva. A região já conta com três escolas – uma de ensino médio e duas de ensino fundamental –, duas creches em funcionamento e duas unidades básicas de saúde (UBSs). A perspectiva é ampliar a capacidade de atendimento público de saúde aos moradores, com a construção de mais uma UBS.

Obras

A nova estrutura de saúde será erguida dentro do Centro Administrativo de Água Quente, um terreno com 55 mil m² que está sendo desapropriado pela Agência de Desenvolvimento (Terracap). Os projetos urbanísticos serão executados pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh).

No espaço, além da construção do posto de saúde, haverá a instalação de outros equipamentos públicos, como postos de atendimento das polícias civil e militar, um quartel do Corpo de Bombeiros e uma unidade do Centro de Referência de Assistência Social (Cras). Assim, o governo reúne a infraestrutura de que a população necessita em vários campos.

Outra área que terá investimento do GDF é a mobilidade. Recentemente, o Departamento de Estradas de Rodagem (DER-DF) anunciou o planejamento para iniciar, no primeiro semestre de 2024, as obras de duplicação de 13 km da DF-280. A rodovia, que corta a cidade, é a principal via de ligação com Santo Antônio do Descoberto. O alargamento das faixas de rolamento, em ambos os sentidos, levará mais segurança para 130 mil motoristas que trafegam diariamente pelo trecho.

Vida nova

Em breve, o Centro Administrativo também passará a abrigar a Feira Permanente de Água Quente, que será realocada para dar mais conforto aos feirantes e lojistas. Um dos beneficiados é o atual presidente da Associação dos Feirantes de Água Quente, Raimundo Nonato Ferreira, 58.

Um dos pioneiros da cidade, Ferreira lembra dos tempos difíceis em que a região ficou desassistida. “A situação não era nada fácil”, conta. “Cheguei quando estava começando o loteamento. A gente não tinha o mínimo. E isso mudou quando nosso governador viu o que estávamos passando e que assim não dava para ficar”.

Figura conhecida entre os moradores, o feirante projeta um futuro de desenvolvimento para Água Quente: “A cidade vai ser outra, vai começar a se desenvolver, e coisas maravilhosas virão. Nossa expectativa é de melhoria em tudo, no emprego, na renda, na valorização da cidade”.

Essa empolgação do pioneiro se repete entre outros moradores da região. O artesão Antônio Costa da Silva, 43, fala com orgulho dos 22 anos em que vive no local. “Sou muito feliz com a minha escolha. É um lugar supercalmo, tranquilo demais”, afirma. “A gente fica ainda mais orgulhoso de ver a mudança acontecer, de ver saindo do papel todos esses projetos. É o nosso sonho sendo realizado”.

Com informações da Agência Brasília