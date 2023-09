Ibaneis participa da abertura da 31ª Expoabra Brasília 2023

O governador disse que o DF é um polo de produção rural, e que a tecnologia faz com que tenha uma das maiores produtividades do Brasil

Camila Bairros e Carolina Freitas

[email protected]

Na manhã desta quarta-feira (6), o governador Ibaneis Rocha participou da abertura da 31ª Expoabra Brasília 2023, que acontece até o dia 17 de setembro no Parque Granja do Torto. Além dos shows que acontecem durante a noite, a exposição traz entretenimento e aprendizado gratuitos durante o dia.

Ibaneis comemorou a revitalização do parque, que foi uma promessa de campanha ainda em 2018. “O local é um grande espaço de festas da cidade, é uma grande oportunidade para os produtores rurais estarem aqui expondo a produção do DF, que é muito importante para a nossa cidade”, disse ele.

Apesar de a abertura oficial ter ocorrido hoje, a Expoabra está acontecendo desde segunda, quando ocorreu um grande leilão de gado. “Produtores de quase todo o Brasil vem para cá, é uma festa lindíssima e de grande importância pra o DF”, completou o governador.

Para finalizar, Ibaneis fez questão de destacar que a capital federal é um polo de produção rural, e que, apesar do pouco espaço, a tecnologia faz com que o DF tenha uma das maiores produtividades do Brasil.

Quem também participou da abertura da Expoabra foi Vilmar Rodrigues, presidente do Parque Granja do Torto, que exaltou o evento: “A expoabra hoje é um exemplo de realização de feira agropecuária no Brasil, sucesso entre os criadores que vêm expor seus animais, que vêm com a intenção de comercializar. A exposição tem objetivo de trazer negócio para o parque, gerar renda para o DF, e mostrar também que temos uma agricultura forte e pujante em Brasília”, disse ele.

Sobre os investimentos feitos no Parque Granja do Torto, Vilmar exaltou o trabalho que vem sendo feito pelo GDF, que firmou parcerias fundamentais para o desenvolvimento de vários projetos existentes, como a feita com o Banco de Brasília (BRB).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O evento

A Expoabra 2023 é uma oportunidade para toda a família desfrutar de uma programação abrangente e gratuita que abraça o espírito do campo e suas tradições. São duas semanas repletas de entretenimento e aprendizado. Além de shows com renomados cantores do universo sertanejo, como: João Gomes; Tarcísio do Acordeon; Felipe Araújo; Zezé di Camargo e Luciano; Cleber e Cauan; e Edson e Hudson, a cultura do campo terá lugar de destaque no evento.

Quem optar por visitar a Expoabra durante o dia também terá opções de sobra para explorar, como competições, exposições, palestras e oficinas. Os atrativos foram pensados para faixas etárias e públicos diversos. Desde as crianças até as mulheres que trabalham no universo agro terão espaços com o que há de melhor em informação e entretenimento.

Exposições

Diversas raças como Senepol, Wagyu, Gir, Sindi, Nelore e Guezerá terão merecido destaque. O público poderá conhecer a riqueza genética e o potencial produtivo desses animais. Também haverá concursos leiteiros, julgamentos de raças e exposições que prometem cativar tanto os entusiastas do agronegócio quanto os curiosos.

Os amantes dos cavalos e equídeos também terão um espaço especial na Expoabra. Raças como Quarto de Milha, Mangalarga Marchador, Árabe, Pêga e Crioulo estarão em foco. Serão provas, julgamentos morfológicos, competições de rédea, laço, team penning, ranch sorting e outras atividades que objetivam destacar a habilidade e a beleza desses animais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Conhecimento e Capacitação

Além das exposições e competições, a Expoabra também oferecerá uma rica programação de palestras e oficinas. Os participantes poderão se aprofundar em temas como primeiros socorros, sanidade animal, técnicas zootécnicas, políticas públicas para o setor, tecnologias inovadoras, bem-estar animal e muito mais. Essas sessões visam fornecer informações valiosas para os profissionais do campo e para aqueles interessados em ampliar seus conhecimentos no setor agropecuário.

As oficinas acontecem todos os dias de 9h às 12h e das 14h às 17h com diversos temas que vão de informações básicas ligadas ao agronegócio até a produção de itens no campo do empreendedorismo. Temas como calendário de vacinação e vermifugação, levantamento aéreo por meio de drones, bem-estar animal; desossa bovina e certificação orgânica são alguns dos assuntos que prometem atrair muitos interessados.

O evento também traz na programação plenárias que vão discutir mais a fundo temas de interesse dos produtores rurais da região. Será possível se informar e discutir assuntos como nutrição animal; termos de cessão; fruticultura; tecnologias de produção do cerrado para o mundo e até mesmo assuntos muito importantes neste momento como o fenômeno El Niño e a previsão climática para a safra 2023/2024, além da influenza aviária, entre outros assuntos.

A Expoabra 2023 também reserva um espaço especial para o Encontro das Mulheres do Agro, um ambiente de networking e troca de experiências entre as mulheres que desempenham papéis fundamentais no agronegócio. Além disso, atividades como palestras sobre direito do agronegócio, confecção de facas artesanais, embutidos e defumados prometem enriquecer ainda mais a experiência dos participantes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Experiência rural para todas as idades

As crianças terão a oportunidade de se encantar com a Mini Fazendinha, um espaço educativo onde poderão se aproximar dos animais e vivenciar o ambiente rural de forma lúdica. E para os aventureiros de todas as idades, o parque de diversões estará aberto, proporcionando momentos de alegria e emoção.

Sabores da Terra na Praça de Alimentação

Os visitantes poderão aproveitar uma jornada gastronômica na praça de alimentação da Expoabra. Todos os pratos são preparados com alimentos provenientes das fazendas, garantindo a qualidade e a autenticidade dos sabores. Desfrute de refeições saborosas enquanto aprecia a atmosfera única do evento.

Acesse aqui a programação completa com todas as oficinas, exposições, plenárias e shows

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Serviço:​

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Expoabra 2023