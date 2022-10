Ibaneis libera a construção de mais uma escola no Jardins Mangueiral

A gestão de Ibaneis já construiu na região uma Unidade Básica de Saúde (UBS), e uma outra escola anunciada no mês de maio segue em construção

Elisa Costa

[email protected]

De volta à sua programação normal após a eleição distrital, o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), assinou ontem de manhã a ordem de serviço que vai construir uma segunda escola no bairro Jardins Mangueiral. O investimento de mais de R$10 milhões vai erguer o Centro de Ensino Fundamental (CEF) Mangueiral, com capacidade para atender até 1,6 mil alunos. Essa unidade ficará sob os olhares da Regional de Ensino de São Sebastião.

“Tínhamos uma dificuldade muito grande, porque o bairro foi construído e não levaram a infraestrutura necessária”, explicou o chefe do Executivo local. A unidade vai atender crianças dos anos iniciais e finais do Ensino Fundamental, terá três pavimentos, rampas, escadas, 20 salas de aula, além de sala de artes cênicas, música, leitura, apoio pedagógico, artes plásticas e multimídia. A estrutura também contará com cozinha industrial, refeitório, vestiários e banheiros.

A gestão de Ibaneis já construiu na região uma Unidade Básica de Saúde (UBS), e uma outra escola anunciada no mês de maio segue em construção, que está prevista para ser entregue em 2023. O Jardins Mangueiral tem mais de 127 mil habitantes e faz parte dos conjuntos habitacionais do Jardim Botânico, próximo ao Lago Sul.

O anúncio ocorreu na manhã de ontem, durante a entrega da reforma do Centro de Educação de Jovens e Adultos e Educação Profissional a Distância (Cejaep-EaD), em solenidade na Asa Sul. Participaram do evento a secretária de Educação, Hélvia Paranaguá, o vice-governador Paco Britto, o secretário de Governo, José Humberto e outros integrantes do governo local.

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) é o sistema que possibilita o acesso e permanência de pessoas que não iniciaram ou interromperam seu processo educativo escolar e é ofertada de forma presencial e a distância. O 1º segmento trata dos anos iniciais do Ensino Fundamental, o 2º, dos anos finais do Ensino Fundamental e o 3º, do Ensino Médio. A idade mínima para o Ensino Fundamental é de 15 anos e para o Ensino Médio é de 18.