Começou o II Congresso Brasiliense de Direito Urbanístico, promovido pelo CEUB

Começou hoje (19) e vai até o dia 21 de outubro o II Congresso de Direito Urbanístico, promovido pelo CEUB. O evento tem como parceiro e co-organizador o Instituto de Direito Urbanístico de Brasília (IDUB), e contará com diversas palestras.

Todas as palestras do evento serão realizadas no auditório 3 do CEUB, e poderão ser acompanhadas através do YouTube da universidade.

A abertura do evento começou às 9h30, e estavam presentes Paulo Carmona, presidente do IDUB, Juliana Lucas, vice-presidente do IDUB, Fernando Dantas, secretário do IDUB, Roberlei Resende, tesoureiro do IDUB, Erika Winge, diretora acadêmica do IDUB, Fernanda Oliveira, diretora de assuntos institucionais do IDUB, e Luciana Barbosa, professora do curso de Direito e Relações Internacionais, responsável pelo evento e representante do CEUB.

Dulce Donaire, coordenadora dos cursos de Direito e Relações Internacionais do CEUB, abriu o evento, e disse que a proposta do Congresso neste ano é comemorar os 100 anos da Semana de Arte Moderna – um olhar crítico para a proteção do patrimônio cultural de Brasília.

Em seguida, a coordenadora chamou o presidente do IDUB, Paulo Carmona, para dar início oficialmente às atividades, e ele explicou o objetivo do tema deste ano: “Faz 100 anos da Semana de Arte Moderna, então é um momento bem adequado para a gente voltar a discutir essas questões. Brasília é uma cidade tombada e reconhecida pela ONU como patrimônio mundial. Além disso, a cidade tem tombamento distrital, de 1987, e tombamento federal, de 1992”.

