Alunos do EJA e de ensino a distância ganham sede na Asa Sul

Após passar por uma reforma de R$ 863 mil, antiga Escola Classe 315 Sul deu lugar às novas instalações do Cejaep

Alunos do Centro de Educação de Jovens e Adultos e Educação Profissional a Distância de Brasília (Cejaep-EaD) passam a contar com uma nova sede e melhor infraestrutura. A antiga Escola Classe 315 Sul foi reformada para abrigar esses estudantes e o corpo docente. A entrega do espaço ocorreu nesta quarta-feira (19), com a presença do governador Ibaneis Rocha.

A escola possui 1.252,23 m² de área total construída e teve toda a sua estrutura reformada com um investimento de R$ 863 mil. Presente no local, o governador Ibaneis Rocha destacou o fato de alunos do EJA e do EAD ganharem um espaço adequado para o ensino.

“Quantas pessoas deixaram de ter oportunidade na vida porque não tiveram acesso aos estudos?”, questionou. “Então, nós estamos aqui hoje recriando essa chama, e eu tenho certeza que os alunos que chegarem aqui se sentirão acolhidos pelos professores e pelo ambiente organizado.”

Boa estrutura

É nesse espaço organizado que a secretária de Educação, Hélvia Paranaguá, e a diretora do Cejaep, Indira Rehem, acreditam que os alunos vão evoluir e concluir os estudos em uma estrutura adequada. “O Cejaep é o resgate de quem, em algum momento, teve que abandonar a escola; o avanço dessa etapa de ensino é um resgate”, pontuou a secretária.

O Cejaep atende estudantes a partir dos 15 anos, para o ensino fundamental (segundo segmento), e a partir dos 18 anos, para o ensino médio (terceiro segmento). Após a matrícula, eles participam de uma aula inaugural, um dos momentos presenciais do curso, onde são orientados sobre o ambiente virtual, o atendimento e as avaliações.

“Temos estudantes de 15 anos até 72 anos”, ressaltou a diretora do Cejaep. “O aluno que procura o Centro tem um sonho de concluir a educação básica. Funcionávamos no Cesas, na 602 Sul, e não tínhamos uma identidade enquanto escola. Ter esse espaço, uma sede, é a realização de um sonho.”

Com informações da Agência Brasília