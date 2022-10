Presidente do TRE-DF tem encontro com Ibaneis

As urnas eletrônicas começaram a ser lacradas para a realização do 2º turno, e o presidente do TRE-DF prometeu mais rapidez na votação

Camila Bairros e Vítor Mendonça

Na manhã desta quarta-feira (19), as urnas começaram a ser lacradas para o 2º turno das eleições, que acontecerá no dia 30 de outubro. Desta vez, porém, os 6.748 aparelhos passam por um processo mais simples e, portanto, também mais célere.

Também aconteceu a reunião entre o presidente do TRE-DF, desembargador Roberval Belinati, e o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, para tratar da decisão do Ministro Luís Roberto Barroso a respeito da gratuidade do transporte público no dia das eleições. O encontro aconteceu no Gabinete do Governador do Distrito Federal.

O Tribunal entregou um Ofício solicitando a disponibilização da gratuidade. O governador disse que aguardará a decisão do plenário do Supremo a respeito da liminar proferida pelo Ministro Luís Barroso e analisará a viabilidade do atendimento da demanda junto a suas secretarias. Belinati, aproveitou a ocasião para cumprimentar o governador pela reeleição.

Mais agilidade no 2º turno

De acordo com o presidente do TRE-DF, neste segundo turno os eleitores serão cadastrados pelos mesários de forma mais célere, a fim de garantir maior agilidade nas salas de votação. Enquanto uma pessoa vota, outra já estará fazendo a identificação com documentos e biometria junto à mesa.

A demora na fila foi a maior reclamação da população no primeiro turno das eleições. Cada voto durava em torno de um ou dois minutos. Desta vez, com a escolha de apenas um candidato para o cargo da presidência, a votação não deve durar mais de um minuto por pessoa nas urnas, segundo o presidente do TRE.