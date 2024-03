Ibaneis lamenta ataque em escola em São Sebastião

Após o ataque, a Polícia Militar do DF (PMDF) conseguiu apreender o jovem, que não ofereceu resistência. As vítimas não foram feridas gravemente

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), lamentou, em suas redes sociais, o ataque ocorrido em uma escola em São Sebastião. Na manhã desta segunda-feira (04), um aluno de 15 anos invadiu o colégio com duas facas e feriu dois alunos e uma monitora. “É com profunda preocupação que recebo a notícia do ocorrido”, escreveu o chefe do Executivo local.

Tomaremos as medidas necessárias para assegurar que as escolas sejam ambientes seguros e saudáveis para todos os alunos e professores. Trabalharemos junto com as autoridades competentes para garantir a prevenção de futuros incidentes. — Ibaneis Rocha (@IbaneisOficial) March 4, 2024

Após o ataque, a Polícia Militar do DF (PMDF) conseguiu apreender o jovem, que não ofereceu resistência. As vítimas não foram feridas gravemente.

“Tomaremos as medidas necessárias para assegurar que as escolas sejam ambientes seguros e saudáveis para todos os alunos e professores”, finalizou Ibaneis.