Homem morre e dois ficam feridos durante tiroteio em um bar em Sobradinho

No momento dos tiros, a vítima estava na porta do bar, acompanhada de outro homem

Na madrugada do último domingo (3) em Sobradinho I, após um tiroteio em um bar localizado na Quadra 14. Um homem veio a óbito e dois ficaram feridos no incidente, que está sendo investigado pela Polícia Civil do Distrito Federal como um possível acerto de contas.

Por volta das 3h40, dois indivíduos armados chegaram ao estabelecimento e iniciaram os disparos direcionados a Pablo Batista Feitosa, de 23 anos.

Pablo teria buscado proteção atrás do amigo, que acabou sendo atingido por disparos nas costas.

Testemunhas relatam que, ao perceber a situação, Pablo correu para dentro do bar em busca de abrigo. Infelizmente, os atiradores continuaram a disparar, atingindo também o pé de um terceiro indivíduo presente no local.

Os criminosos efetuaram mais disparos contra ele antes de fugir da cena do crime. O jovem não resistiu aos ferimentos e veio a falecer no bar, conforme confirmado pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Investigações revelam que Pablo possuía cinco passagens pela polícia, todas relacionadas à Lei Maria da Penha, estando em liberdade provisória.

Já o amigo de Pablo, atingido nas costas, foi socorrido e encaminhado ao Hospital Regional de Sobradinho. Sua ficha criminal inclui registros por tráfico de drogas, homicídio, tentativa de homicídio, tentativa de estupro, lesão corporal, ameaça, posse de drogas e dois roubos a estabelecimentos comerciais.

O homem estava em prisão domiciliar e não deveria estar nas ruas no horário em que ocorreu o tiroteio.

O terceiro indivíduo ferido no pé também recebeu atendimento hospitalar. Ele não possui histórico criminal registrado. A ocorrência foi registrada na 13ª Delegacia de Polícia (Sobradinho).