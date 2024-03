PMDF apreende adolescente suspeito de esfaquear três pessoas em escola de São Sebastião

Dois alunos e uma monitora ficaram feridos, porém sem gravidade

Na manhã desta segunda-feira (4), um adolescente de 15 anos entrou armado com duas facas em uma escola na região de São Sebastião. Dois alunos e uma monitora ficaram feridos, porém sem gravidade. A rápida intervenção da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) resultou na apreensão do jovem, que não ofereceu resistência.

De acordo com informações fornecidas pela PMDF, o adolescente adentrou a unidade de ensino portando as duas facas, utilizando-as para ferir os alunos e a monitora presentes no local. Apesar do susto, as vítimas foram prontamente atendidas e não apresentaram ferimentos que colocassem suas vidas em risco.

Os policiais, ao chegarem à escola, conseguiram negociar com o jovem, persuadindo-o a se entregar pacificamente. Ele foi então conduzido até a Delegacia da Criança e do Adolescente, onde serão tomadas as medidas legais cabíveis diante desse grave episódio.