Ibaneis inaugura pavimentação em Altiplano Leste, no Paranoá

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), inaugurou, na manhã deste sábado (02), a pavimentação de um trecho de pavimentação na região de Altiplano Leste, no Paranoá.

A obra, do Governo do Distrito Federal, foi orçada em R$ 2 milhões e contou com o serviço de terraplanagem, imprimação e revestimento asfáltico na Estradas São Bartolomeu e da Via das Harpinas.

“As coisas têm acontecido no DF por conta dessa parceria exitosa entre Executivo, Câmara Legislativa e Câmara Federal. Ver o desenvolvimento dessa região com várias obras, as pessoas construindo suas casas, é o desenvolvimento chegando para o DF”, disse o governador.

O trecho, de 1,5 km, leva até a entrada da Escola Classe Alto Interlagos e faz parte do projeto Caminho das Escolas, coordenado pelo Departamento de Estradas de Rodagem do DF (DER-DF).

Desde o ano passado, o programa já pavimentou os arredores de cinco escolas e, até o final deste ano, ao menos mais cinco estarão sendo executadas, somando 500km de asfalto.

“Fui aluna de escola rural e sei o tipo de dificuldade que uma escola sem asfalto na porta causa. Além da dificuldade física, você se sente menos valorizado. Afeta até a questão cognitiva, por você se sentir menos prestigiado. Vivi os dois lados e sei que os alunos veem essa obra com muita importância, pois se sentem assistidos”, contou a diretora da Escola Classe Alto Interlagos, Adriana da Rocha.