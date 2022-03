Ibaneis faz troca no comando do Centro de Inteligência da PMDF

Outra mudança definida foi a exoneração do administrador regional do Paranoá, Sérgio Costa Damaceno

O chefe do Centro de Inteligência do Comando-Geral da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o coronel Cecílio dos Santos Souza, foi retirado do cargo na noite desta segunda-feira (14).

Em edição extra do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) publicado pelo governador Ibaneis Rocha (MDB), sai oficial e entra o tenente-coronel Marcus Vinícius da Silva Antunes.

No texto do Diário Oficial, o coronel Cecílio deixa o posto por ter sido cedido para o Governo Federal. Agora, o militar ocupa cargo de assessor do secretário nacional de Segurança Pública, no Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Outra mudança definida foi a exoneração do administrador regional do Paranoá, Sérgio Costa Damaceno, conhecido como Serginho Damaceno. José Carvalho Pereira Júnior foi anunciado no lugar.