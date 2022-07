Ibaneis exalta obras entregues em todo o DF

Segundo o mandatário, durante seus quatro anos no poder, R$ 4,5 bilhões foram investidos em todas as regiões da capital

Em visita ao Gama na manhã deste sábado (30), o governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha (MDB) comemorou as diversas obras feitas e entregues em seu governo.

“Não deixamos uma cidade sequer do DF sem altos investimentos. Para que vocês tenham ideia, no governo passado o investimento foi na ordem de R$ 1 bilhão, R$ 1,5 bilhão durante todo o mandato. No nosso mandato, já fizemos investimento de mais de R$ 4,5 bilhões nas cidades do DF. É daí que a gente olha que a taxa de desemprego está caindo e, no Gama, não é diferente”, disse o governador.

Segundo a última Pesquisa de Emprego e Desemprego (PED), divulgada pela Codeplan, em um ano, a taxa de desemprego no DF diminuiu de 18,7% para 15,6%.

“O Gama, ao longo do nosso mandato, recebeu mais de R$ 200 milhões em obras. A gente sabe que esse investimento é muito produtivo, porque quando o governo chega, as empresas chegam junto. E isso a gente tem notado muito em todos os locais onde a gente vem trabalhando nessa parte de infraestrutura”, acrescentou Ibaneis ao citar obras na cidade, como a primeira UPA do Gama, a rodoviária e a reconstrução da Unidade Básica de Saúde.