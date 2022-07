Ibaneis visita Estrutural e comemora entregas

Mais cedo, o governador visitou o Gama, onde se reuniu com empresários e destacou as obras feitas na cidade

O governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha (MDB) visitou, na manhã deste sábado (30), a Cidade Estrutural, onde acompanhou eventos voltados à comunidade.

Durante conversa, o mandatário comemorou as recentes entregas, como o Complexo de Reciclagem, um dos maiores da América Latina, a 8ª Delegacia de Polícia, mais uma unidade do Na Hora e uma nova sede do Conselho Tutelar.

“Temos o maior carinho e respeito pela população da Estrutural. Sabemos que ela tem muitas necessidades, mas a gente vem atendendo naquilo que é possível. Estamos fazendo várias obras, entregamos recentemente o Conselho Tutelar e vamos continuar trabalhando para melhorar a vida dessa população”, disse Ibaneis.

