Homem que matou idosa no Guará é preso em SP

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu, na manhã deste sábado (30), o homem suspeito de assassinar uma idosa de 79 anos em dezembro do ano passado, no Guará II.

Geralda Cândida Santos Nascimento foi encontrada em casa, com um fio de telefone enrolado no pescoço.

O homem foi preso por latrocínio, ou seja, roubo seguido de morte, em uma praça pública de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo.

Segundo a corporação, ao todo, José Paulo Trindade, de 64 anos, acumula 16 passagens pelo polícia e estava foragido desde 2015.