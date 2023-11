Ibaneis entrega VC-361 no Gama

A vicinal, que ainda passa em frente ao campus da Universidade de Brasília (Unb-Gama), vai beneficiar cerca de 15 mil pessoas que transitam na área diariamente

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), entregou, nesta sexta-feira (24), a VC-361. A pista, de 3 km, fica localizada entre a DF-480 e a DF-483 e liga o Gama a Santa Maria.

A vicinal, que ainda passa em frente ao campus da Universidade de Brasília (Unb-Gama), vai beneficiar cerca de 15 mil pessoas que transitam na área diariamente.

“Essa obra é a demonstração do carinho que nós temos por essa região, do investimento que vem sendo feito aqui na região Sul do DF e que há muito tempo não existia. Temos a UBS 7 que será entregue, temos a devolução do estádio do Bezerrão, calçadas e asfalto a serem feitos”, disse Ibaneis.

Já o diretor-presidente do DER-DF, Fauzi Nacfur Jr., lembrou que a vicinal pavimentada vai tornar o caminho de ciclistas, estudantes e motoristas que vão do Gama para Santa Maria, e vice-versa, um percurso seguro.

“Ela faz essa ligação do Gama com Santa Maria, tirando os veículos de dentro do Gama, porque anteriormente as pessoas precisavam passar no Gama, no balão da Sayonara, pegar aquela via que a gente chama da Via da Skol para poder descer na VC-483, que é essa outra rodovia que a gente chama do Presídio Feminino, e aqui já está em Santa Maria. Essa ligação é muito importante inclusive porque passa na UnB do Gama”, detalhou.

A rodovia recebeu um investimento de R$ 4,6 milhões para ser inteiramente asfaltada. Antes da pavimentação, processos de terraplanagem e drenagem foram executados para garantir a durabilidade do asfalto. Os trabalhos se encerraram com a instalação de sinalização vertical e horizontal, bueiros e canaletas.

‌Para a universitária Cecília Costa, 19 anos, a obra representou economia de tempo. Antes da pavimentação da VC-361, a moradora de Santa Maria dava uma volta enorme para chegar até a UnB-Gama, onde cursa engenharia. Tudo para fugir da estrada de terra.

‌“Costumava usar aquela pista que passa lá pelo presídio feminino, pelos mercados. Acabava pegando trânsito e demorava uns 20 minutos para chegar à universidade”, recorda. “Agora, é rapidinho. Gasto metade do tempo.”

‌De acordo com o superintendente de Obras do DER-DF, Cristiano Cavalcante, o objetivo da VC-361 é desafogar as principais vias do Gama e de Santa Maria. “Com a pavimentação, esperamos tirar os veículos do centro, incentivando o uso dessa rodovia como uma ligação mais curta e rápida entre as duas cidades”, aponta. “A estrada também ganhou uma ciclovia em toda a sua extensão, para uso compartilhado de ciclistas e pedestres”.

As informações são da Agência Brasília