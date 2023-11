Natal Solidário: PMDF arrecada brinquedos e alimentos para famílias

As doações podem ser feitas até 16 de dezembro em todas as unidades da PMDF. Os itens serão entregues a instituições de caridades de todo o DF, entre 18 e 22 de dezembro

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) iniciou a campanha Natal Solidário 2023. A iniciativa arrecada brinquedos novos ou em bom estado, alimentos não perecíveis e produtos de limpes e higiene pessoal para serem adoados a famílias da capital.

As doações podem ser feitas até 16 de dezembro em todas as unidades da PMDF. Os itens serão entregues a instituições de caridades de todo o Distrito Federal, entre 18 e 22 de dezembro.

“É uma ação desenvolvida anualmente pela corporação para trazer um alento para essas famílias em estado de vulnerabilidade no fim de ano, além de também aproximar mais a PMDF da população”, declarou o major da PMDF Raphael Broocke.

De acordo com ele, em 2022, as arrecadações sofreram uma diminuição em relação aos anos anteriores. Enquanto em 2021 foram arrecadados 35 toneladas de alimentos não perecíveis, foram 15 toneladas no ano seguinte.

Em 2022, também foram arrecadadas centenas de produtos de limpeza e higiene, além de 1.500 brinquedos. “A PMDF consegue observar e, por meio do trabalho, estar em contato com as pessoas que passam por necessidades. E são muitas. Logo vimos a necessidade de ser esse canal de ajuda”, declara o major.

As informações são da Agência Brasília