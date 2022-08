Sem radicalismo Ricardo Vale toca campanha à CLDF

O petista tem demonstrado leveza na campanha dividindo espaço com outros fortes aliados do GDF, como o presidente da CLDF, Rafael Prudente

Candidato a um novo mandato à Câmara Legislativa do DF, o ex-distrital Ricardo Vale, do PT, tem seguido um rumo diferente do adotado por seu partido em relação ao governo Ibaneis Rocha. Longe do radicalismo da legenda, ele tem demonstrado uma postura de alinhamento com a atual gestão do GDF, além de evitar críticas.

O petista tem demonstrado leveza na campanha dividindo espaço com outros fortes aliados do GDF, como o presidente da CLDF, Rafael Prudente (MDB), que busca a eleição para a Câmara dos Deputados.