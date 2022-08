Ibaneis destaca ampliação de hospital de Planaltina

O investimento no hospital será de R$ 18 milhões e a unidade terá leitos de enfermaria adulto, leitos de internação pediátrica, leitos de UTI e cadeiras para diálise

Durante conversa com moradores, o governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha (MDB) comentou sobre as obras feitas em Planaltina.

A principal delas, segundo o mandatário, é a ampliação do Hospital Regional de Planaltina (HRP), que ganhará novo bloco com leitos de UTI, enfermaria clínica e pediatria e serviços de diálise.

“Desde o início do governo investimos muito aqui em Planaltina. Fizemos duas UBSs, uma UPA, colocamos lâmpadas de LED em quase toda a cidade, fizemos uma escola linda que era um albergue abandonado e foi transformado em escolas. Além disso, as duas feiras vão ser reformadas e teremos a ampliação do Hospital de Planaltina, que era um pedido antigo”, afirmou.

O investimento no hospital será de R$ 18,3 milhões e a unidade terá 30 leitos de enfermaria adulto (12 femininos e 18 masculinos), 13 leitos de internação pediátrica, 9 leitos de UTI e 9 cadeiras para diálise (sendo 2 para diálise peritoneal).

Além dessa, Ibaneis também investiu na reforma das feiras de Hortifrutigranjeiros da região, com novas áreas comuns e pintura de alambrados e corrimãos.