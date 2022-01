Ibaneis demonstra tranquilidade quanto a pandemia em visita às obras em Taguatinga

Com uma agenda cheia, visitando obras, igrejas, e recebendo o convite para a inauguração de uma escola, Ibaneis declarou que não haverá mudanças nos decretos para a redução dos casos de covid

Amanda Karolyne

Neste sábado, 29, o governador Ibaneis Rocha demonstrou tranquilidade quanto aos 4 dias seguidos de redução da taxa de transmissão da covid-19. Com uma agenda cheia, visitando obras, igrejas, e recebendo o convite para a inauguração de uma escola, Ibaneis declarou que não haverá mudanças nos decretos para a redução dos casos de covid, já que as medidas tomadas até aqui se mostram efetivas através dos índices de transmissão baixando.

“O que nos alegra muito, e esperamos que nos próximos dias tenha uma diminuição no número de internações para que a gente possa voltar para a vida minimamente dentro da normalidade”, relata.

Pela manhã o governador fez questão de participar do culto que estava acontecendo. “Temos encontrado nas igrejas do DF um apoio espiritual. As igrejas do DF têm abençoado as famílias dessa cidade. Tenho feito do nosso governo, um trabalho de parceria com as igrejas do df. Passou o tempo que os governos derrubavam os templos religiosos”, disse em seu discurso para os fiéis presentes na igreja. Segundo ele, até o mês de dezembro de 2021 foram mais de 200 templos regularizados no Distrito Federal. ernador esteve reunido com os representantes da Igreja Mundial do Poder de Deus

Ibaneis afirmou que a importância do trabalho em conjunto entre igreja e governo, principalmente em meio às dificuldades que os últimos dois anos trouxeram por conta da pandemia. Para ele, não reconhecer o trabalho da igreja como um trabalho essencial seria até um crime contra a sociedade. “Então nós trabalhamos ao longo desse período com as igrejas do DF, a igreja Mundial, sendo uma delas, que vem fazendo um trabalho muito importante de acolhimento com as famílias, tanto na parte psicológica que é muito importante nesse momento de recolhimento, onde as pessoas se sentiam oprimidas, quanto na distribuição de cestas básicas. Nós sabemos o que a igreja faz para todas as famílias necessitadas da capital, e o que nós temos feito é simplesmente reconhecer o trabalho não só da Mundial, como de todas as igrejas do DF”, aponta.

Ele ressalta que a capital passou por um período em que não havia o reconhecimento das igrejas, e ocorria derrubada dos templos religiosos, sem comunicação entre igreja e governo. “Nós abrimos o canal, criando a assessoria religiosa ligada ao meu gabinete no governo, depois transformamos isso na secretaria da família presidida pelo pastor Martins Machado, e temos contato direto com todas as igrejas”, comenta. Ibaneis explica que aprovou a legislação para que em qualquer bairro no DF, tenha uma determinação para um espaço para construção de igrejas

Ele agradeceu aos pastores, bispos e padres do DF. “Deus sempre está à frente”. Junto do Bispo Vieira Reis, o bispo Alex Silva agradece a paciência e apoio do governo, principalmente em momento da pandemia, que segundo ele, colocou as igrejas como serviço essencial.

Com muita abertura e apoio ao empresariado, Ibaneis, ao visitar a nova escola Maple Bear Canadian School, na 905 norte, argumentou que adotou uma filosofia de que o governo não gera emprego, quem gera emprego é o empresariado, e por isso ele faz questão de visitar os empreendimentos dos empresários que resolvem investir na cidade que ele governa. Chaim Zaher é CEO da Maple Bear, a quem Ibaneis disse respeitar muito. Segundo Ibaneis, Chaim pretende abrir quatro unidades da escola na capital. “O empresariado do Brasil está investindo na cidade porque acredita no potencial dela”, conta em seu discurso na visita a escola. Ele brinca que foi pego de surpresa para estar na escola, com a agenda lotada, mas não poderia negar o convite.

Em seu discurso, o governador comenta sobre o empresário ser quem vai ele olhar para a cidade que ele governa e dizer que vai investir nela, vai contratar profissionais nesta cidade e desenvolver uma filosofia de vida, de cultura. “tenho como governador, a obrigação de traduzir em gestos o respeito que você tem pela cidade que eu governo”, destaca. O governador ressaltou ter recebido um governo, depois da passagem de outros que não respeitavam os empresários.

Por fim, ele frisa que tem muito respeito à educação. Com um pai que era professor, e sendo criado no interior do Piauí, assim como a secretária de Educação, Helvia Paranaguá, presente no evento. “Só a educação transforma vidas. Ainda falta muito nesse país para a gente evoluir, muito investimento em pesquisa e educação”, completa.

Para finalizar a agenda de sábado, Ibaneis visitou alguns pontos das obras de Taguatinga. “Dando a volta pela cidade de Taguatinga, temos várias obras sendo feitas a partir do túnel de Taguatinga que já está bem adiantado, tem algumas obras de recapeamento e nós criamos depois com as calçadas também, naquelas principais áreas da cidade, tínhamos uma parte crítica no Pistão Sul e essa área entre o fórum, o Hospital Anchieta e o Hospital Regional de Taguatinga, que precisava ser imediatamente restaurada”, cita.

Ele informa que esse é só o começo das obras em Taguatinga. “Elas começam por essas avenidas, mas continuam ao longo do ano todo recapeando todas as principais avenidas da cidade, para que possamos entregar uma cidade melhor. Esse foi um pedido da comunidade acatado pelo Bispo Renato, para que a gente possa seguir fazendo todas as obras de recapeamento de Taguatinga”, explica. Depois de andar pela obra na frente do Anchieta, Ibaneis aproveitou para tomar um suco de laranja no quiosque em frente ao hospital, e conversou um pouco com a população.

De acordo com o administrador de Taguatinga, Bispo Renato, são mais de 10 km de recapeamento em Taguatinga. Segundo ele, o trânsito naquela região é enorme por conta do hospital particular e público. “O Corpo de Bombeiro e Samu estavam fazendo muita reclamação, já que os pacientes já chegavam mal e a medida que estavam sendo transportados e tinha trepidação, piorava a situação, e então levei ao governador e de imediato ele determinou que fosse feita a obra”, comenta. A obra de recapeamento asfáltico da via do Hospital Anchieta e HRT, equivale a 2 km, e teve início dia 17 de janeiro, o valor estimado dela é de R$ 900.000. A obra está sendo realizada em parceria com a Novacap.