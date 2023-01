Ibaneis aprova 355 concursados no CBMDF e troca o comando-geral

Os nomes dos aprovados no concurso de 2017 apareceram no documento publicado no Diário Oficial do DF, nessa quinta (5)

Nessa quinta-feira (5), o governador Ibaneis Rocha (MDB) autorizou o ingresso de 355 concursados no Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF). Os nomes dos aprovados no concurso de 2017 apareceram no documento publicado no Diário Oficial do DF (DODF).

É responsabilidade do CBMDF a realização das outras etapas necessárias para que os concursados comecem a trabalhar.

Troca no comando-geral

Os concursados não foram os únicos novos integrantes da equipe do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. Na manhã dessa quarta-feira (4), Ibaneis Rocha trocou o comando-geral do CBMDF, tirando o coronel Alan Alexandre Araújo e colocando a coronel Mônica de Mesquita Miranda. Ela é a primeira mulher a assumir a função como titular, de acordo com a corporação.

Foto: Reprodução/ Redes Sociais

“Foi um presente. Uma honra. Quase finalizando meu tempo de serviço, quase 30 anos, assumir o comando geral da corporação e ser a primeira comandante geral não só do DF mas de todo o país é uma dádiva”, compartilha Mônica.