Celina Leão assume o GDF por 15 dias em janeiro

Governador viajará aos Estados Unidos

Elisa Costa e Willian Matos

A vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), assumirá o Governo do Distrito Federal a partir do próximo dia 16 de janeiro, quando o governador Ibaneis Rocha (MDB) viaja de férias para os Estados Unidos. Ibaneis passará 15 dias fora do país para descansar.

Empossado no dia 1º de janeiro para seu segundo mandato, o emedebista realizou reuniões importantes ao longo da primeira semana do ano e deve continuar assim nos próximos dias, com o intuito de definir as metas e objetivos da gestão para os anos seguintes. O chefe do Executivo local já conversou com o secretariado, administradores regionais e dirigentes de empresas, e deve se encontrar em breve com deputados distritais, federais e senadores.

Ontem (5), no terceiro dia de reuniões com representantes do Executivo, Ibaneis discutiu mais prioridades para o primeiro ano de mandato. Entre elas estão a expansão das linhas do metrô, a construção de um hospital para atender aos servidores do GDF, modernização dos serviços do Detran, o lançamento de novos hospitais, UBSs e UPAs, programas de conscientização da população para os resíduos sólidos, iluminação pública de LED e investimento nas áreas rurais, com construção de creches.

No dia anterior, o governador mencionou o Drenar-DF, programa de infraestrutura que tem o objetivo de resolver os problemas de alagamentos na Asa Norte. “Essa obra do Drenar-DF é uma obra para resolver esse problema de captação de água, que causa tanto transtorno à população da Asa Norte”, explicou. Há ações no mesmo sentido para outras regiões, como o Sol Nascente.