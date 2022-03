Mulher é presa após esfaquear marido no Riacho Fundo II

Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), ao chegar na casa do casa, a equipe encontrou a vítima com quatro golpes de faca nas costas

Uma mulher foi presa, na manhã deste domingo (06), suspeita de esfaquear o marido. O caso aconteceu por volta das 8h, na QS 25 do Riacho Fundo II. Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), ao chegar na casa do casa, a equipe encontrou a vítima com quatro golpes de faca nas costas.

Força-tarefa orienta sobre o combate à dengue

A esposa foi levada para a 27ª Delegacia de Polícia alegando legítima defesa e o homem encaminhado para o Hospital Regional de Taguatinga (HRT). Nenhum dos dois informou qual teria sido a motivação do ataque. A Polícia Civil do DF (PCDF) irá investigar o caso. Aguarde mais informações