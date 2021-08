Ibaneis anuncia a contratação de mais 53 médicos e enfermeiros

Ibaneis Rocha afirmou ainda que sua gestão já nomeou mais de 6.500 servidores e a previsão é de mais nomeações até o final deste ano

Por meio do Twitter, o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), anunciou que a capital está retomando as contratações de servidores. “Desta vez, são mais 53 médicos e enfermeiros e 62 especialistas em saúde pública. São profissionais que vão contribuir com seu trabalho na linha de frente de nossas clínicas e hospitais, não apenas no combate à covid-19, mas no atendimento e em cirurgias”, escreveu o mandatário.

Ibaneis Rocha afirmou ainda que sua gestão já nomeou mais de 6.500 servidores e a previsão é de mais nomeações até o final deste ano.

“Reconheço e agradeço o esforço da Secretaria de Economia pelo trabalho feito para adequar as contas e possibilitar essas contratações. É uma demonstração de competência neste momento tão difícil da vida em nosso país e que vai se refletir na melhoria do atendimento dos cidadãos”, escreveu Ibaneis Rocha em cumprimento ao secretário de Economia, André Clemente.