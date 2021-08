Gari atropelado na DF 440 está em estado grave

O jovem foi atendido, imobilizado, medicado no local e transportado pela aeronave ao hospital de Base. Ele apresentava traumatismo cranioencefálico (TCE) e escoriações no corpo

Na manhã desta terça-feira (31), um homem foi atropelado na DF 440 no trecho conhecido como Rota do Cavalo, próximo ao Atacadão Dia a Dia, no sentido Paranoá. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para socorrer os feridos.

De acordo com o CBMDF, foram empregados três viaturas e uma aeronave de resgate. A vítima, identificada com João Paulo, de 22 anos, é funcionário de uma empresa de limpeza urbana foi atropelado no momento em que descia do caminhão de coleta.

O jovem foi atendido, imobilizado, medicado no local e transportado pela aeronave ao hospital de Base. Ele apresentava traumatismo cranioencefálico (TCE) e escoriações no corpo. João Paulo foi levado inconsciente e instável

O carro era conduzido pela senhora Nayane Cibelli, de 36 anos, que não se feriu.

O trânsito teve uma das faixas de rolamento interditada durante o atendimento e permaneceu aos cuidados da PMDF.