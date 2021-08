Grupo especializado em grilagem de terras na Cidade Estrutural faturou R$ 2 milhões

Grupo expulsava as famílias de suas casas e usava uma imobiliária localizada no Recanto das Emas para negociar os lotes

A 8ª Delegacia de Polícia (Cidade Estrutural) realizou, na última sexta-feira (27), uma operação contra a grilagem de terras na região. As investigações miram um grupo suspeito de expulsar moradores de suas casas e revender os lotes.

Após tomar os imóveis à força, o bando usava uma imobiliária localizada no Recanto das Emas para revender as casas por preços que variavam entre R$ 70 mil e R$ 120 mil. A 8ª DP estima que a quadrilha tenha lucrado mais de 2 milhões de reais com a venda de cerca de 30 lotes.

Além de expulsar famílias das próprias casas, os indivíduos também enganavam os compradores, segundo as investigações. “O bando forjava escrituras públicas e vendia as propriedades como se fossem escrituradas”, afirmou a delegada Jane Klebia, da 8ª DP.

Durante a operação, quatro pessoas foram presas. Também foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão. As investigações apontam ainda que o grupo também atuava no assentamento 26 de Setembro.