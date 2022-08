Ibaneis ainda pretende abrir 3 novos hospitais

Outro ponto tocado por Ibaneis foi o edital publicado ontem que chama a rede privada de saúde para acelerar as filas dos hospitais públicos

O governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha (MDB) afirmou, nesta quinta-feira (11), que ainda pretende abrir três hospitais públicos na capital.

“Precisamos construir pelo menos três novos hospitais no DF e aumentar a quantidade de profissionais. Em Brasília, o ideal é ter 5,5 médicos para cada mil habitantes. Em São Paulo, maior e mais rico estado, a média é 3,3 médicos para mil habitantes. Temos que avançar e chegou a hora do relógio da saúde rodar com mais velocidade”, disse o mandatário, em entrevista à TV Record.

Atualmente, o GDF está construindo o Hospital do Câncer, que contará com 200 leitos. “Nos hospitais de especialidade também avançamos em um ponto importante que foi destravar o processo do Hospital do Câncer Jofran Frejat, que está em construção. Ele terá 200 leitos e será o grande centro de referência para atender a população”, continuou.

Outro ponto tocado por Ibaneis foi o edital publicado ontem que chama a rede privada de saúde para acelerar as filas de cirurgias eletivas dos hospitais públicos. “Quando assumimos, todos os dias tinha fila na porta dos hospitais, porque o hospital era a porta de entrada da saúde, e o hospital não pode ser a porta de entrada, a não ser pelos casos de trauma”, disse.