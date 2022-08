Barraco no Sol Nascente pega fogo

O barraco da QNP 11 estava em chamas, mas 20 militares combateram o incêndio evitando que o fogo se alastrasse para outros barracos

Nesta terça-feira (09), ocorreu um incêndio em um barraco do Sol Nascente, Ceilândia. Não houve vítimas.

Quatro viaturas do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal chegaram ao local às 16h23. O barraco da QNP 11 estava em chamas, mas 20 militares combateram o incêndio, evitando que o fogo se alastrasse para os barracos próximos do lugar.

Letícia Mirelly [email protected]