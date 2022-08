Ibaneis agradece apoio de Valdelino Barcelos

Para o mandatário, Valdelino foi peça importante para a criação de programas sociais, como o Cartão Prato Cheio e Cartão Creche

O governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha (MDB) participou, neste sábado (20), do lançamento da campanha de Valdelino Barcelos (PP) à Câmara Legislativa do DF (CLDF).

Para o mandatário, Valdelino foi peça importante para a criação de programas sociais, como o Cartão Prato Cheio, Cartão Creche e o Cartão Vale Gás.

“Você, Valdelino, honrou a CLDF, honrou o mandato, apoiou esse governo em todas as votações, nunca se fez ausente e votou nos projetos do governo que permitiram criar diversos programas sociais”, elogiou Ibaneis.

“O governador cuidou da gente, cuidou do transporte escolar no momento de dificuldade da pandemia, cuidou dos caminhoneiros”, retribuiu Valdelino.

Além do governador, também estiveram presentes a candidata à vice-governadora Celina Leão (PP) e a candidata ao Senado Federal Flávia Arruda (PL).