“Orgulho para todos nós”, diz Ibaneis sobre Rafael Prudente

Em apoio seu apoio, Prudente, que é o atual presidente da Câmara Legislativa do DF (CLDF), reuniu centenas de correligionários

Colegas de partido, o governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha (MDB) e o deputado distrital Rafael Prudente (MDB) se reuniram na manhã deste sábado (20), durante o lançamento da campanha do parlamentar à deputado federal.

Em apoio seu apoio, Prudente, que é o atual presidente da Câmara Legislativa do DF (CLDF), reuniu centenas de correligionários.

Durante discurso, Ibaneis elogiou a atuação do deputado e cravo que, se eleito, ele será um dos melhores deputados federais do país.

“O Rafael é orgulho para todos nós, um jovem presidente da CLDF, reeleito presidente da CLDF, fez um belíssimo trabalho, deu sustentabilidade ao nosso governo e não é à toa que todo esse povo está aqui para gritar o nome do Rafael”, disse Ibaneis. “Acredito muito nele, será um dos melhores deputados federais desse país, e conto com o apoio dele para vencermos mais uma vez as eleições para o governo do Distrito Federal”, acrescentou.

Prudente agradeceu o apoio do governador e disse que o trabalho da CLDF fluiu graças ao apoio de Rocha. “Foi ele quem me fez cumprir todos os compromissos que assumi com vocês; Ninguém foi eleito para passar por uma pandemia, mas nós fizemos a nossa parte e eu chego aos quatro cantos do DF de cabeça erguida, porque nós demos o nosso melhor”, afirmou.

As eleições estão marcadas para 2 de outubro (1º turno) e 30 de outubro (2º turno), quando mais de 2,2 milhões de eleitores v às urnas no DF.