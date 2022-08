Em adesivaço na Asa Sul, Ibaneis cita obras entregues

Durante discurso, o mandatário citou todas as obras realizadas na região, como a reforma da W3 Sul, do Setor Hospitalar Sul e no Setor Comercial

O governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha (MDB) esteve, neste sábado (20), no Bar do Amigão, na quadra 506 da Asa Sul, ao lado de amigos e a apoiadores para realizar grande adesivaço de carros.

Durante discurso, o mandatário citou todas as obras realizadas na região, como a reforma da W3 Sul, do Setor Hospitalar Sul e no Setor Comercial.

“Fizemos a reforma completa da W3 Sul, a população reconhece esse trabalho e isso aparece nas pesquisas de opinião. Colocamos o programa do RenovaDF no Plano Piloto, arrumamos os parquinhos e quadras de esporte, arrumamos o Setor Hospitalar Sul, que era uma bagunça, e estamos cuidando do Setor Comercial Sul. A Asa Sul estava abandonada durante muito tempo, e no próximo mandato vamos cuidar da Asa Norte para que as pessoas tenham qualidade de vida”, afirmou o governador.

“Fizemos a reforma completa da W3 Sul, a população reconhece esse trabalho e isso aparece nas pesquisas de opinião. Colocamos o programa do RenovaDF no Plano Piloto, arrumamos os parquinhos e quadras de esporte, arrumamos o Setor Hospitalar Sul, que era uma bagunça, e estamos cuidando do Setor Comercial Sul. A Asa Sul estava abandonada durante muito tempo, e no próximo mandato vamos cuidar da Asa Norte para que as pessoas tenham qualidade de vida”, afirmou o governador Ibaneis Rocha.

A gestão do governador Ibaneis Rocha também inaugurou duas estações de metrô na Asa Sul, uma na 106 e outra na 110 Sul, reformou as tesourinhas e construiu novas calçadas nas quadras 700 da Asa Sul.