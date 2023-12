Hvep Móvel chega ao Recanto das Emas com atendimento gratuito a pets

A partir desta sexta (8), unidade ficará instalada na administração da cidade por cinco meses, com 10 consultas diárias programadas

A partir desta sexta-feira (8), durante cinco meses, a unidade móvel do Hospital Veterinário de Brasília (Hvep) ficará instalada na Administração Regional do Recanto das Emas para prestar atendimento gratuito a cães e gatos. Serão ofertados serviços como consulta clínica geral, hemograma, exames bioquímicos, curativos simples, aplicação de medicação (a depender do caso), orientações educacionais e aplicação de vacina antirrábica.

“A escolha da cidade a receber a unidade móvel é feita por meio de um levantamento da Secretaria de Meio Ambiente e Proteção Animal [Sema]”, informa a diretora do Hvep, Lindiene Samayana. “Nossa expectativa é sempre agregar no atendimento e ajudar as comunidades mais carentes. Percebemos que o programa ajudou muito o Sol Nascente, e esperamos o mesmo no Recanto das Emas.”

Funcionamento

O Hvep Móvel funciona de segunda a sexta-feira com dez atendimentos diários, das 13h às 18h. Para garantir o serviço, é preciso retirar a senha entre as 8h e as 12h.

“O atendimento no Hvep Móvel não é tão complexo quanto no Hospital Veterinário; casos de emergência serão encaminhados para o Hvep no Parque do Cortado, em Taguatinga”, explica Lindiene. O espaço também não conta com castração, exames de imagem (raios-X e ultrassom) e atendimento cirúrgico.

Desde 2022, a unidade de atendimento móvel já passou por Samambaia, Riacho Fundo, Sobradinho e Sol Nascente, quando foram realizados 3.330 atendimentos.

Hvep Móvel no Recanto das Emas

→ Local: Administração Regional do Recanto das Emas (Avenida Recanto das Emas, quadras 206/300, Área Especial nº 2)

→ Horário de entrega das senhas: das 8h às 12h ou até acabarem

→ Horário de atendimento dos retornos: das 13h às 17h

→ Serviços ofertados: consulta clínica geral, hemograma, exames bioquímicos, curativos simples, aplicação de medicações (a depender do caso), orientações educacionais e vacinação antirrábica.

Com informações da Agência Brasília