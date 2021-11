Humanização é o segredo do sucesso

“Minha grande motivação sempre foi montar um negócio com a minha cara, com os valores que eu acreditasse, do meu jeito”

“Priorize o que é urGENTE”. É o que traz o slogan da campanha de 10 anos da agência Look’n Feel, empresa de comunicação, marketing digital, branding e publicidade com sede em Brasília. A marca, nesta nova fase, pretende reforçar reflexões e apontamentos de uma sociedade atual: o respeito ao humano e uma cultura empresarial pautada na diversidade. “10 anos não são 10 minutos, e a maior parte das empresas fica pelo caminho antes disso. Ter chegado até aqui mostra que estamos fazendo algumas coisas certas”, afirma João Pedro Moreira, sócio fundador e CEO da empresa.

As peças em homenagem ao momento estão nos canais de mídia online da agência, mas também serão veiculadas em rádios e em pontos de mídia exterior da capital, com quatro principais mensagens: “Priorize o que é urGENTE”, “Começamos com frio na barriga: continuamos com a cabeça nas nuvens”, “O que adianta se reinventar e não se desconstruir” e “Quem entra já é de casa (mesmo antes do home office)”. Todas, como ressalta o gestor do negócio, partindo da premissa de que “O maior desafio do novo século é entender pessoas”.

“Minha grande motivação sempre foi montar um negócio com a minha cara, com os valores que eu acreditasse, do meu jeito”, comenta o empreendedor. Hoje, ele diz entender que seu trabalho é, principalmente, sobre as pessoas. “Criar um ambiente que as potencializa e as desenvolve, colocando-as como protagonistas das suas próprias vidas, é o que realmente me motiva”, compartilha o empresário de 35 anos. Com a forte marca de cultura empresarial, a Look’n Feel credita seu sucesso ao longo de todo esse período à construção de um ambiente de trabalho que valoriza o protagonismo, respeita a diversidade e recompensa pelos resultados. “Temos um lema de ser ‘pra sempre beta’ e isso estimula nossa equipe a buscar novos caminhos e a abraçar a inovação no dia a dia”, destacou.

O CEO pontua que, no seu negócio, todos são tratados com transparência e autonomia, para que as pessoas experimentem e façam parte de todo o processo de tomada de decisões e estejam, desta forma, alinhadas aos rumos da agência. Para isso, são realizadas, periodicamente, reuniões de 1-1 entre gestores e liderados, o que permite um ambiente de proximidade e troca. Para João, esse é o diferencial de sua empresa. “A essência que nos trouxe até aqui é o que vai nos levando longe. Mantê-la, assim como permanecer com o nosso jeito de tocar o negócio, lidar com clientes e cuidar das pessoas é fundamental”, defende.

De acordo com o executivo, todo o cuidado com os 70 colaboradores que compõem o quadro de funcionários reflete, inclusive, em cuidado com os 60 clientes no Brasil e no exterior. “Com tanta coisa para falar sobre uma década inteira de Look’n Feel, nós sabíamos que precisávamos enfatizar o que temos de melhor: as pessoas. Entender e cuidar de pessoas incríveis não pode resultar em nada menos do que grandes projetos”, diz João Pedro, reforçando a ideia do slogan “Priorize o que é urGENTE”.

O titular ressalta que, durante os 10 anos de existência, muitos foram os momentos incríveis para se recordar. Conquistas que vão desde trabalhos memoráveis para clientes de marcas enormes, premiações, vitórias em concorrências por contas que disputavam com outras agências, etc. “Mas o que mais marcou foram os momentos com as pessoas. Mais de 400 passaram pela Look nesses anos, e temos inúmeras histórias incríveis com toda essa turma”, desenvolve. Hoje, segundo revela João, no quadro de sócios, 80% das pessoas começaram como colaboradoras da Look, e 3 delas iniciaram a trajetória como estagiários. “Isso dá uma satisfação enorme e uma sensação de dever cumprido”, completou.

Mirando no futuro

Como compartilha um dos sócios da Lock, Luís Carlos Costa, a LNF, nos últimos 10 anos, se dedicou ao relacionamento, pesquisa, parcerias e à experiência humana na comunicação. “Para o próximo ano, o objetivo é acelerar a expansão geográfica com foco nos mercados de Goiás e São Paulo, praças onde já atuamos e queremos nos posicionar de forma mais relevante”, revelou. Para cumprir com tal objetivo, a agência destacou o sócio Renato Amaral, que a partir do ano de 2022 irá dedicar-se exclusivamente a ampliar a atuação nas duas regiões. O escritório físico, como explicam, fica em Brasília, mas o atendimento se estende a Bahia, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina.

Na avaliação do fundador do negócio, o momento é extremamente propício para pensar em novos planos. “Estamos vivendo um momento incrível, nossos resultados financeiros estão excepcionais, estamos crescendo 40% x ano anterior e com muitas boas perspectivas”, diz. “Nossa cultura nunca esteve tão forte, temos um time fora de série, pessoas trabalhando de vários lugares do Brasil e clientes espalhados pelo mundo”, continuou João. Ele destaca ainda que o objetivo, para 2022, é a garantia de certificação como uma empresa B em 2022, fazendo, do seu negócio, ferramenta importante para construir um mundo mais diverso, justo e consciente.

Além das fronteiras

Além do serviço prestado em território nacional, a LNF já alcançou clientes fora do país. Em Portugal desde 2018, a Look’n Feel já atendeu mais de 28 clientes europeus, tendo a sua maioria em Lisboa, onde fica o escritório que conta com uma equipe de 12 pessoas. Sob o comando desta unidade, está o sócio-diretor, Luís Pereira. Por lá, uma das mais notáveis conquistas é a Companhia Espirituosa, maior distribuidora de bebidas do país e criadora do famoso Licor Beirão, uma marca extremamente conectada com o imaginário dos portugueses.

Além desta, a agência também já prestou serviços para grandes marcas, também na Europa, como a Takeda (gigante farmacêutica global), a Decathlon (maior varejista de artigos esportivos do mundo) na Suíça, Reino Unido e Holanda, o GJC Hotels (um dos mais tradicionais dos grupos hoteleiros portugueses, proprietário do Hotel Cascais Miragem Health & Spa), a Kufuta em Angola, e a Evolution.

Saindo do território europeu e utilizando de recursos remotos propiciados pela pandemia, a empresa de João atendeu, mesmo sem escritório no local, marcas americanas. Foram entregues projetos para marcas nos Estados Unidos, como o branding da Avatar Foods, empresa de food service baseada em Las Vegas, que produz e distribui produtos gourmet com ingredientes naturais para todo o território estadunidense. “Trabalhar com comunicação me possibilita conhecer negócios dos mais diferentes segmentos e aprender muito sobre como desenvolvê-los”, comenta, satisfeito, o empresário.

Entre as especialidades da agência, como esclarece o gestor, estão os trabalhos de desenvolvimento de marcas, posicionamento de mercado, propósito e valores, identidade visual, websites e landing pages, Google Ads, e-mail marketing, social media marketing, planejamento de comunicação, criação de campanhas, spots para TV e rádio e ações de ativação. O know how é voltado para os segmentos de varejo, entretenimento, startups e tecnologia.

Considerando o setor de comunicação bastante antigo na economia, com muitos players de qualidade atuando em Brasília, João expõe acreditar que um dos maiores diferenciais da LNF é a sua abordagem. “Muitos desses players acabam tendo uma especialização mais específica: ou são muito bons na parte offline, sem tanta experiência online ou dominam muito o mundo digital e menos a parte off. Acho que a gente consegue se diferenciar por ter uma abordagem especialista em negócio, independentemente se a solução for digital ou offline, conseguimos entregar soluções adequadas aos desafios de negócio em altíssimo nível de qualidade”, argumenta o morador da Asa Sul.

Tamanha competência foi capaz de fazer a Look’n Feel conquistar os prêmios “Lusófonos da Criatividade” e o “Colunistas” em diversas categorias. Entre elas, a ação comercial do Marketing B2B do Na Praia, maior evento de entretenimento “pé na areia” e Lixo Zero do mundo realizado pela R2 Produções, o Rebranding do Jornal de Brasília, o case digital da Bancorbrás Corretora de Seguros e do Taguatinga Shopping. “O primeiro sentimento é de orgulho por essa história construída”, destacou João Pedro Moreira.

Fruto de uma amizade

A agência surgiu, como relembra o CEO, da vontade de empreender, que ia muito além de, efetivamente, montar uma agência. “Estava trabalhando como executivo há um tempo, tinha um outro grande amigo que também tinha vontade de empreender e, pela complementaridade dos nossos perfis, entendemos que seria interessante montar uma agência”, rememora.

A jornada, contudo, não foi simples e fácil desde o concebimento da ideia. “Abri uma agência sem nunca ter entrado dentro de uma. Eu era executivo com experiência em logística e financeiro e meu sócio era programador. O digital nessa época já estava em ascensão e achamos que era uma oportunidade legal de pegar uma onda de muito crescimento”, brinca. Desde então, o empresário conta ter enfrentado inúmeras barreiras até alcançarem o que se tem hoje.

Durante a trajetória, muitas pessoas passaram a compor a equipe, mas, infelizmente, outras partiram. “O momento de maior dificuldade, sem sombra de dúvida, foi um dia em que um grupo de 4 pessoas que trabalhavam na Look se acidentou e acabamos tendo uma vítima fatal, o Valentim”, menciona. Devido ao enorme sentimento de família que o ambiente sempre nutriu, essa partida foi sentida como a perda de um familiar por toda a equipe. “Foi preciso tirar energia de onde não sabia que tinha para superar esse momento”, lamenta.

Momentos de dificuldades financeiras também contemplaram esses 10 anos de negócio. Como ele mesmo apresenta, houve, a alguns anos atrás, uma fase onde ele ‘perdeu a mão’ na gestão e o negócio ficou por um triz de quebrar. “Precisamos rebolar e nos reinventar para sair daquele momento e dar a volta por cima. Hoje estamos no melhor momento histórico do nosso negócio”, comemora.

Como a maioria dos negócios, a agência começou pequenininha e foi, aos poucos, trilhando sua jornada de crescimento. “Começamos atendendo negócios de amigos, e fomos amadurecendo. Com uns 3 anos de mercado, começamos a atender algumas marcas maiores da cidade e a ter um pouco mais de relevância na cena das agências”, explicou João Pedro. “Nossa cultura é de sermos para sempre beta, sempre buscando a nossa próxima melhor versão. Estamos em movimento, buscando evolução e crescimento sempre”, finalizou, orgulhoso.