Ibaneis entrega Rota de Segurança no Setor de Inflamáveis

Na manhã desta quarta-feira (17), o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), inaugurou a Rota de Segurança, no Setor de Inflamáveis (localizado no SIA).

“A obra era para ter sido feita há pelo menos 20 anos. Com o crescimento da região se tornou quase que obrigatória a construção dessa rota”, afirmou Ibaneis Rocha.

A Rota de Segurança vai ligar o Setor de Inflamáveis à marginal da Estrada Parque Taguatinga Guará (EPTG). A via tem 3,7 km de extensão com duas faixas de rolamento, calçadas e ciclovia.

O objetivo da construção da via é, caso aconteça algum incidente na região por se tratar de um setor de inflamáveis, ter uma rota de fuga para que todos possam sair da região em segurança.

“A obra é feita com recursos da Terracap e pela Secretaria de Obras. Vai beneficiar 3 mil famílias que residem nessa região”, afirmou Ibaneis.

A Rota de Segurança será composta por duas saídas do Setor de Inflamáveis em continuidade a duas vias já existentes (IN-1 e IN-2), que seguirão paralelamente à via férrea até a marginal da EPTG, na altura do Setor Lúcio Costa.

Desde 2019, o Governo do Distrito Federal (GDF) investiu aproximadamente R$ 12 milhões na execução da obra.