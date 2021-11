Parque Tecnológico de Brasília busca empresas para realizar eventos e negócios

Candidatas devem atuar no âmbito de infraestrutura, tecnologia da informação, telecomunicações e biotecnologia

A Biotic S/A, empresa que gere o Parque Tecnológico de Brasília (Biotic), publicou nesta quarta-feira (17) o segundo edital de chamada pública de 2021, visando encontrar e selecionar empresas para futuras parcerias.

O objetivo é selecionar empresas, entidades, instituições, associações ou pessoas jurídicas que organizem, gerenciem e/ou estruturem ambientes, negócios e eventos no âmbito do parque. Os candidatos devem atuar no âmbito de infraestrutura, tecnologia da informação, telecomunicações e biotecnologia.

As empresas interessadas deverão apresentar projetos técnicos com características e especificações. O edital e mais informações sobre a chamada pública serão publicados no site da Biotic.

Sobre o Parque

O Parque Tecnológico de Brasília (Biotic) é um habitat de inovação, um espaço propício para o desenvolvimento de negócios. Está localizado na região do Torto.

A instalação de empresas no parque ocorre por processos seletivos, divulgados em editais. A Biotic avalia as startups, empresas consolidadas ou empresas internacionais interessadas. Serviços de apoio também podem fazer parte do complexo.

