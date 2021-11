BRB atinge lucro líquido de R$ 192 milhões no terceiro trimestre

O aumento do lucro líquido foi gerado pelo crescimento da carteira de crédito, ampliação da base e maior relacionamento com os clientes e aumento da receita com prestação de serviços

O Banco de Brasília (BRB) alcançou lucro líquido de R$ 192 milhões no terceiro trimestre de 2021, crescimento de 68,3% em relação ao mesmo período do ano anterior. Em nove meses, o lucro líquido registrado foi de R$ 433 milhões, aumento de 38,1% na comparação com 2020.

O aumento do lucro líquido foi gerado pelo crescimento da carteira de crédito, ampliação da base e maior relacionamento com os clientes e aumento da receita com prestação de serviços. Também contribuiu para o resultado a venda de ações que estavam no ativo permanente do Banco, e que não geravam benefícios para os negócios.

Segundo o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, o terceiro trimestre de 2021 foi marcado pela retomada gradual da economia, pós pandemia, em um cenário desafiador. “Mesmo em um contexto adverso, conseguimos manter as margens de rentabilidade do Banco, onde observou-se um retorno sobre o patrimônio de 26,2%, um dos melhores do mercado. Isso sem deixar de lado nosso papel social na execução dos programas governamentais do GDF. Demos ainda continuidade à estratégia de expansão, física e digital, do BRB em outras regiões, alcançando a marca de 3,3 milhões de clientes”, afirma.

A carteira de crédito ampla chegou a R$ 20,7 bilhões e apresentou crescimento de 42,1% em 12 meses e de 10,7% no terceiro trimestre. Os destaques no terceiro trimestre foram no crédito imobiliário, no financiamento à Pessoa Jurídica, no crédito rural e no crédito consignado.

Principal carteira de crédito do BRB, o consignado apresentou crescimento de 24,2%, em 12 meses, atingindo saldo de R$ 9,7 bilhões. No terceiro trimestre, o aumento foi de 7,2%.

No financiamento imobiliário, o BRB manteve a posição de líder do mercado no Distrito Federal e, nacionalmente, ocupa a sexta posição do ranking. A carteira atingiu R$ 4,1 bilhões, o que representa 128,6% de crescimento em 12 meses e 18,5% de aumento na comparação com o segundo trimestre do ano.

O financiamento à micro e pequenas empresas registrou crescimento de 60,9% em 12 meses, atingindo R$ 1,6 bilhão. Na comparação do terceiro trimestre de 2021 com o mesmo período do ano passado, o aumento foi de 16,2%.

No crédito rural, o BRB registrou R$ 515 milhões de saldo com crescimento da carteira de 58,7% no acumulado do ano e 13,9% no terceiro trimestre de 2021.

Nação BRB Fla

A expansão digital do Banco tem sido destaque nos últimos 9 meses e se dá, sobretudo, por meio do Nação BRB FLA, braço digital do BRB e fruto de parceria estratégica com o Flamengo. O serviço já possuiu presença em mais de 5 mil municípios brasileiros, 39 países e 2,5 milhões de clientes.

Considerando o Nação BRB FLA, a base do BRB atingiu, até setembro, a marca de 3 milhões de clientes, somados os segmentos de Pessoa Física (PF) e Pessoa Jurídica (PJ). O crescimento é de 306% em relação ao ano passado. À época, o BRB possuía 738 mil clientes.

Em relação ao segundo trimestre de 2021, o crescimento da base foi de 60,4%, fruto da decisão estratégica de ampliação e diversificação da área de abrangência do BRB para além do Centro-Oeste.

Inadimplência

A inadimplência encerrou o terceiro trimestre de 2021 em 1,64%, contra 1,56% em setembro de 2020. Mesmo assim, permanece abaixo da média de mercado, de 2,29%.

Como reflexo da pandemia da Covid-19, a carteira prorrogada totaliza R$ 1,7 bilhão, representando uma queda de 5,9% de redução em relação ao trimestre imediatamente anterior. A carteira prorrogada apresentou no terceiro trimestre uma inadimplência de 1,5%.

Os ratings de menor risco AA-C mantiveram-se praticamente estáveis com participação na carteira para 95,9% em setembro, variação de 0,1 p.p em relação ao trimestre anterior.

As receitas com prestação de serviços e tarifas atingiram R$ 162 milhões, no terceiro trimestre, um crescimento de 24,8%, quando comparadas ao terceiro trimestre de 2020. Ao longo do ano, essas receitas já atingiram R$ 446 milhões, crescimento de 12,3% em relação ao mesmo período de 2020.

As receitas com cartão de crédito tiveram, no terceiro trimestre, crescimento de 20,9%, totalizando R$ 21,7 milhões. Em nove meses, as receitas de cartão foram de R$ 56,9 milhões, incremento de 42,2% na comparação com o mesmo período do ano passado.