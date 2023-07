HRSM avança no controle online de medicamentos

No início, a iniciativa foi aplicada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Adulto, na Maternidade e na Unidade de Cuidado Intensivo Neonatal (Ucin)

O Hospital regional de Santa Maria (HRSM) está avançando na implantação do sistema de rastreabilidade de medicamentos. O projeto foi ativado nessa quinta-feira (27) na farmácia satélite do centro cirúrgico. Em agosto, o controle online estará no Centro Obstétrico e em todos os setores no final de 2023.

No início, a iniciativa foi aplicada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Adulto, na Maternidade e na Unidade de Cuidado Intensivo Neonatal (Ucin). O avanço do projeto piloto foi destacado pela superintendente do HRSM, Eliane Abreu. “Com a proposta de melhoria dos processos, a implantação da rastreabilidade no centro cirúrgico, iniciada em 25/7, visa o aprimoramento da segurança do paciente no que tange à cadeia medicamentosa, cumpre com as exigências dos órgãos de controle e entrega eficiência operacional em toda a cadeia, desde a compra do medicamento até o uso dele no paciente”, detalhou.

Trata-se de iniciativa pioneira do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IgesDF), responsável pela administração do HRSM, além da do Hospital de Base do DF e das 13 Unidades de Pronto Atendimento (UPAs).

No dia 19 deste mês, a vice-governadora Celina Leão visitou o projeto-piloto de rastreabilidade ativado. Na ocasião, ela anunciou que a experiência será expandida a todas as unidades de saúde pública do GDF.

Segurança e economia

O objetivo principal da experiência é garantir mais segurança aos pacientes quanto ao uso de medicamentos e melhor aplicação dos recursos públicos. Tudo isso por meio de monitoramento informatizado e em tempo real de todos os medicamentos.

Um dos resultados almejados é estabelecer desperdício zero no HRSM, evitando, por exemplo, o que acontece quando finda o prazo de validade dos medicamentos adquiridos. A meta será atingida com a implantação completa de rastreabilidade em todos os setores do HRSM.

É o que prevê o assessor Fulvio Fontana, da superintendência do hospital, ao detalhar que o sistema passará por colocação manual de código de barras em cada produto. Ao final da instalação da rastreabilidade, haverá controle sobre todos os 220 mil medicamentos distribuídos por mês na organização hospitalar.

“A colocação manual é um processo trabalhoso, mas representa um investimento a favor do paciente e da economia de recursos públicos”, afirmou.

Segundo Késsia Borges, farmacêutica do HRSM, a rastreabilidade protege o paciente porque o código de barras possui informações relevantes sobre cada medicamento e alerta sobre procedimentos equivocados.

“Se aparecer uma medicação diferente do que está na prescrição, o próprio sistema emite uma nota com a mensagem ‘Medicamento não foi solicitado’. Então, não tem como a gente dispensar [distribuir com controle de qualidade] nada que não seja prescrito para o paciente”, esclareceu.

As informações são da Agência Brasília