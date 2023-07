Resultado de concurso para escrivão da PCDF é homologado

Na listagem há o número de inscrição, nome do candidato em ordem de classificação, nota final e classificação final no concurso público

O resultado do concurso público para provimento de vagas do cargo de escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) foi publicado no Diário Oficial do DF (DODF), nesta sexta-feira (28).

Na listagem há o número de inscrição, nome do candidato em ordem de classificação, nota final e classificação final no concurso público.

As informações são da Agência Brasília