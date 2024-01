Hospital Regional de Planaltina tem nova subestação de energia

Com investimento de R$1,7 milhão, a construção da nova subestação de energia teve serviço executado pela Novacap

O Hospital Regional de Planaltina (HRPL) ganhou uma nova subestação de energia. O objetivo da modernização da rede elétrica é alimentar todo o complexo hospitalar para um melhor atendimento aos pacientes. A inauguração dos equipamentos ocorreu nesta quarta-feira (10) e contou com a presença da governadora em exercício, Celina Leão, e da secretária de saúde, Lucilene Florêncio.

Durante a solenidade, a chefe da Pasta ressaltou os ganhos da nova estrutura elétrica para a unidade de saúde. “A subestação de energia no hospital de Planaltina é significativa, marcando não apenas um aumento na capacidade elétrica, mas também ganhos em economia. Ao fortalecer a capacidade energética, promovemos eficiência econômica e segurança para os trabalhadores”, afirmou.

Celina Leão também destacou a importância dos novos equipamentos.

“A subestação é um incremento na saúde pública de Planaltina, é uma obra muito simbólica. Tínhamos queda na rede até em dias normais e agora, além de suportar a estrutura atual, vai abastecer também a nova ala que está sendo construída aqui na unidade”, explicou.

Investimento

Com investimento de R$1,7 milhão, a construção da nova subestação de energia teve serviço executado pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap) [https://www.novacap.df.gov.br/]. Segundo o gestor de manutenção do HRPL, Magalhães Rocha, a rede elétrica passa a contar com 1000kVA (Kilovoltampere) de potência.

“Nós trabalhávamos com a subestação com 400kva de potência e agora teremos uma rede de 1000kva, composta por dois transformadores elétricos trifásicos a seco, de 500 kVA de potência cada um. Antes não podíamos fazer tomografia aqui na unidade e agora será possível. Os pacientes não precisarão mais se deslocar para outra região para realizar o exame”, enfatizou.

De acordo com a diretora da unidade, Keyla Blair, o investimento terá impacto diretamente na melhoria do atendimento à comunidade. “Seremos capazes de realizar os exames com maior precisão no diagnóstico, assegurando, assim, um atendimento mais eficaz à população da região”.

O investimento em melhorias na unidade também contemplou a revitalização da cozinha do hospital. As mudanças incluem a instalação de novos exaustores, troca de iluminação, bancadas e janelas, além de manutenção no piso, pintura, adequação da rede hidráulica, revestimento em azulejo, quadro de energia e inclusão de mais pontos de higienização das mãos.

A unidade oferece, em média, 914 refeições ao dia, com seis alimentações diárias entre café da manhã, colação, almoço, merenda, jantar e ceia. A adequação foi possível graças ao contrato de manutenção regular firmado junto à Secretaria de Saúde (SES-DF). “Tudo isso é um cumprimento, uma prestação de contas com a população de Planaltina”, afirma a secretária de Saúde.

Novo bloco

Após a solenidade, as autoridades também visitaram a obra do novo bloco que está sendo construído ao lado da estrutura atual que abriga o pronto-socorro e a área administrativa do hospital. Com 50% de obra concluída, a ampliação da unidade recebeu um investimento de R$ 18,3 milhões, ocupando uma área de 4.106,92m².

O bloco auxiliar de três pavimentos abrigará 30 leitos de enfermaria para adultos (12 femininos e 18 masculinos), 13 leitos de internação pediátrica, 9 leitos de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) e nove cadeiras para diálise (incluindo duas para diálise peritoneal). Além dos 52 leitos, o novo espaço contará com postos de enfermagem, sanitários, quartos de isolamento, salas de serviços, equipamentos e de curativos; área de prescrição médica, rouparia e expurgo.

Recursos humanos

Os hospitais da Secretaria de Saúde (SES-DF) receberão reforço de novos profissionais de medicina. A edição desta quarta-feira (10) do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), página 15 [https://dodf.df.gov.br/index/visualizar-arquivo/?pasta=2024%7C01_Janeiro%7CDODF%20007%2010-01-2024%7C&arquivo=DODF%20007%2010-01-2024%20INTEGRA.pdf], trouxe a convocação de mais 23 profissionais aprovados no concurso realizado em março de 2022. O ato foi assinado pela governadora em exercício, Celina Leão.

No evento, a chefe da pasta enfatizou que as nomeações vão atender as áreas de cirurgia-geral, ginecologia e obstetrícia, ortopedia e traumatologia, otorrinolaringologia e radiologia. “Hoje tivemos a nomeação de 23 médicos. No total teremos 105. Além disso, está em andamento o processo para contratação de 200 médicos generalistas temporários”, concluiu.

