Lei distrital cria data comemorativa do auxiliar e técnico em saúde bucal

A Lei Distrital nº 7.391/2024 ainda define a competência da Secretaria de Saúde para organizar debates, palestras, seminários e cursos

O dia 12 de dezembro foi escolhido como data comemorativa das profissões de auxiliar e técnico em saúde bucal (ASBs e TSBs), conforme a Lei Distrital nº 7.391/2024, publicada na edição desta quarta-feira (10), do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF).

“Nacionalmente, o dia do TSB é comemorado em 24 de dezembro, o que inviabiliza a realização de eventos comemorativos por ser véspera de Natal. Agora no DF, com a mudança, será mais fácil comemorarmos o dia desses profissionais de extrema relevância para a odontologia”, afirma a referência técnica distrital (RTD) em Saúde Bucal da Secretaria de Saúde (SES-DF), Alessandra de Castro.

A Lei Distrital nº 7.391/2024 ainda define a competência da Secretaria de Saúde para organizar debates, palestras, seminários e cursos de atualização para os profissionais, bem como promover ações de saúde bucal para a comunidade.

De acordo com a lei, as atividades da pasta podem ser realizadas em parceria com outros órgãos do DF, setores da iniciativa privada, sociedade civil organizada e organizações não governamentais.

Sobre a categoria

A assistência odontológica da SES-DF é prestada por cirurgiões dentistas e técnicos em saúde bucal (TSBs). Existem 544 servidores ativos na especialidade TSB, de acordo com dados do Infosaúde.

“A criação da carreira de TSB na SES-DF não só reforçou a força de trabalho da odontologia, como trouxe maior especialidade, uma vez que muitos dos nossos procedimentos e equipamentos demandam conhecimentos técnicos que os TSBs adquirem ao longo de sua formação”, explica a gestora.

Os profissionais são responsáveis por ações diretas na assistência odontológica, em nível individual, e nas ações de prevenção e promoção de saúde, em nível coletivo. Na Atenção Primária à Saúde, os técnicos compõem as Equipes de Saúde Bucal, em conjunto com os cirurgiões dentistas, e atuam na prevenção e recuperação da saúde bucal dos pacientes assistidos pelas unidades básicas de saúde (UBSs).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Já nos centros de especialidades odontológicas (CEO) e na Atenção Hospitalar, os servidores atuam assistindo os cirurgiões dentistas nos atendimentos odontológicos especializados e de maior complexidade.Atendimento Para receber atendimento odontológico, o usuário deve procurar a sua UBS de referência para a marcação de consulta. Depois de iniciado o atendimento, os retornos são programados até a conclusão do tratamento. Nas UBSs, as equipes de saúde bucal realizam o atendimento básico, como orientação aos pacientes, limpeza, tratamento básico das gengivas e restaurações dentárias, bem como atendimento de urgência odontológica. Quando o paciente necessita de tratamento mais especializado, como canal, cirurgia, tratamento avançado das gengivas, ele é encaminhado para o CEO de referência. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Saiba mais sobre os serviços de saúde bucal da SES-DF. *Com informações da SES-DF Agência Brasília