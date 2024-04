Hospital Regional de Ceilândia terá expansão de leitos de pediatria

A capacidade de atendimento pediátrico no Hospital Regional de Ceilândia (HRC) será ampliada. O setor passa por readequação para receber seis novos leitos de enfermaria – atualmente são 33. Além disso, a compra de 18 camas infantis também permitirá a substituição de itens com mais tempo de uso.

“A expectativa é haver ampliação de leitos para melhorarmos o atendimento à população”, explica a diretora do HRC, Luisa Ferreira. As novas vagas vão atender tanto crianças que necessitem de procedimentos eletivos, como cirurgias, quanto as que dão entrada no HRC por meio da emergência pediátrica.

A nova sala de internação contará com rede de gases (ar-comprimido, oxigênio e vácuo), necessários para o tratamento de pacientes com quadros de doenças respiratórias, por exemplo. Também haverá espaço para acompanhantes junto a cada leito. Se necessário, camas poderão ser substituídas por berços.

A expectativa é de os serviços serem concluídos até o próximo mês. Por enquanto, a área está isolada para que os trabalhos não atrapalhem a dinâmica de atendimento nas demais enfermarias pediátricas.

O diretor administrativo da Região de Saúde Oeste, responsável pela infraestrutura das unidades localizadas em Ceilândia, Brazlândia e Sol Nascente/Pôr do Sol, Fellipe Diener, ressalta que os serviços são realizados por meio de contrato de manutenção predial, que tem dado maior agilidade para atender às demandas de readequação da estrutura física. “Além da abertura de novos leitos, estamos fazendo um reforço na estrutura do prédio”, detalha.

A sala destinada à amamentação também passou por mudanças e funciona agora próxima ao centro obstétrico. Isso abriu espaço para a implantação dos novos leitos.

Expansão da rede

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) tem realizado a expansão do número de leitos pediátricos como parte do Plano de Enfrentamento para Doenças Respiratórias da Infância no DF. As medidas têm como objetivo atender o acréscimo esperado na demanda para esta época do ano, quando há maior circulação de vírus causadores dessas enfermidades.

No Hospital Materno-Infantil de Brasília (Hmib) foram ativados mais 14 leitos de enfermaria para as crianças. No Hospital Regional de Taguatinga (HRT) está em curso a revitalização do pronto-socorro pediátrico.

As Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) em São Sebastião, Recanto das Emas e Ceilândia, administradas pelo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (Iges-DF), passaram a contar com atendimento pediátrico 24 horas. Também foram contratados mais dez leitos de unidade de terapia intensiva (UTI) no Hospital da Criança de Brasília (HCB).

A Secretaria de Saúde já contava com 26 leitos de UTI pediátrica contratados no HCB, além de outros dez no Hospital Santa Marta. A rede pública conta ainda com 20 leitos de UTI pediátrica no Hospital de Base e 16 no Hospital Materno-Infantil de Brasília (Hmib), sem contar as UTIs neonatais.

Na rede de 176 Unidades Básicas de Saúde, se destaca a expansão do horário de atendimento, ocorrendo, inclusive, aos fins de semana.

Informações são da Agência Brasília