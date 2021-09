Homicídios caem 12,5% em oito meses

De janeiro a agosto deste ano, a redução desses crimes chegou a 14,7%, o que representa 40 vidas poupadas no período

Em agosto, o número de vítimas de crimes violentos letais intencionais, o que engloba homicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte, foi o segundo menor dos últimos 22 anos, com um caso a mais que em 2019. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF).

De janeiro a agosto deste ano, a redução desses crimes chegou a 14,7%, o que representa 40 vidas poupadas no período. O número de vítimas de homicídio é o segundo menor desde 2000, quando foram registrados 58 casos, 34 a mais que este ano, com 24. No latrocínio, a queda foi de 45% nos primeiros oito meses deste ano em relação ao mesmo período do ano passado: de 22 para 12 casos.

“Temos avançado na estratégia desenvolver ações com base em estudos de microrregião e de inteligência”, reforça o secretário de Segurança Pública, Júlio Danilo. “Com isso, passamos a atuar de acordo com a realidade de cada Região Administrativa do DF. Com o apoio do governador Ibaneis Rocha, estamos avançando com o programa DF Mais Seguro, que é a base das ações de Segurança Pública até o final de 2022. Cabe destacar, ainda, a importância do trabalho integrado entre as forças de segurança para que superássemos os bons números conquistados nos últimos dois anos.”

Homicídios

Em 2020, o DF registrou o menor índice de homicídios em 41 anos e se tornou a unidade da Federação com maior percentual de redução desses casos. Nos primeiros oito meses de 2020, o DF teve 248 vítimas de homicídios; e, no mesmo período deste ano, 217, marcando 12,5% de redução. Isso significa 31 vidas salvas. Houve também diminuição de 14,5% nas tentativas desse tipo de crime, de 454 para 388 registros.

“O alto percentual de resolução de crimes, o enfrentamento ao tráfico de drogas e ao porte ilegal de armas feito pelas nossas polícias, além do tempo resposta do Corpo de Bombeiros no atendimento às vítimas, foram muito importantes nesse processo”, explica o titular da SSP. “A identificação e prisão de autores impacta a incidência desse tipo de crime, pois impede a reincidência.”

O secretário destaca também a intensificação da operação integrada Quinto Mandamento, que efetuou cerca de 15 mil abordagens em um ano. “A intenção da operação é simples: preservar o maior bem do ser humano, que é a vida”, resume. “Para isso, focamos nossas ações em locais, dias e horários críticos para coibir o tráfico de drogas e para retirar armas ilegais das ruas, crimes que têm relação direta com os homicídios”.

Crimes contra o patrimônio

Todos os seis crimes contra o patrimônio (CCPs), monitorados de forma prioritária pela SSP, marcaram queda de 17,4% nos primeiros oito meses de 2021. A queda nesses tipos de crime representa 3,7 mil roubos e furtos a menos no Distrito Federal. São números que impactam diretamente a sensação de segurança da população.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O roubo em transporte coletivo foi o crime com maior redução no período, de 45,6%, de 720 para 392 ocorrências em todo o DF, o que significa 328 casos a menos. No roubo a transeunte houve 19,5% de redução. O furto em veículo e os roubos a residência, de veículo e a comércio caíram 10%, 10,9%, 11,9% e 4,4%, respetivamente.

As informações são da Agência Brasília