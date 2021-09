Imunização contra o HPV está abaixo da meta no DF

Vacinação é para meninas de 9 a 14 anos e para meninos de 11 a 14 anos; doses previnem câncer de colo do útero, por exemplo

A vacinação contra o papilomavírus humano (HPV, na sigla em inglês) é indicada, segundo o Programa Nacional de Imunizações (PNI), para meninas de 9 a 14 anos e para meninos de 11 a 14 anos. No Distrito Federal, a vacinação nas meninas foi iniciada em 2013 e nos meninos, em 2017.

Desde então, de 2013 a junho de 2021, 41,2% das meninas do DF, com idade entre 9 e 14 anos, receberam duas doses da vacina contra HPV. Já entre 2017 e junho de 2021, 24,3% dos meninos de 11 a 14 anos foram vacinados com duas doses. Os dados constam em informativo da Secretaria de Saúde divulgado no mês de agosto.

A meta preconizada pelo PNI é de 80% do público-alvo vacinado contra o HPV. O DF não atingiu o índice, sendo que entre os meninos a cobertura é ainda menor. De acordo com a enfermeira da área técnica de imunização da Secretaria de Saúde, Milena Fontes, o desconhecimento da população acerca da importância da vacinação, a falta de conhecimento sobre o próprio vírus, a dificuldade de acesso, considerando que muitos jovens não procuram os serviços de saúde, além de informações divergentes que circulam a respeito da vacina, podem explicar os índices abaixo da meta.

Ela destaca ainda que todo ano é realizada a campanha multivacinação que vale tanto para a vacina do HPV quanto para as demais e é voltada para a atualização da caderneta de vacinação de crianças e adolescentes. Neste ano, a campanha está prevista para iniciar em outubro.

A faixa etária de 14 anos é a que apresenta maior cobertura tanto em meninas (59,3%) quanto nos meninos (42,2%). “O principal motivo a considerar em relação a esses dados é que os adolescentes de 14 anos, última idade para início do esquema vacinal, já tiveram a oportunidade de receber o imunizante nos anos anteriores. Ou seja, os adolescentes que têm 14 anos considerados vacinados hoje podem ter recebido a vacina em anos anteriores”, explica Milena.

Onde vacinar

A vacina contra o vírus HPV está disponível nas unidades básicas de saúde (UBSs) do DF. Milena orienta que a população procure a sala de vacina mais próxima de sua residência. As meninas e meninos na faixa etária indicada devem receber duas doses, com intervalo de seis meses.

O DF foi pioneiro na vacinação anti-HPV, antes mesmo da introdução dessa vacina no calendário nacional de imunização pelo Ministério da Saúde. A vacina também é ofertada na rede privada.