Projeto “Pare no Parque” está de volta

Foram disponibilizados dois ônibus com poltronas reclináveis e ar-condicionado, com capacidade para até 25 passageiros

A partir desta segunda-feira (13), servidores do Anexo e do Palácio do Buriti, assim como dos órgãos adjacentes, poderão utilizar transporte circular até o Estacionamento 1 do Parque da Cidade. O serviço também poderá ser usado pelos visitantes.

O transporte é oferecido e pela Secretaria de Economia em parceria com a Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília (TCB). Foram disponibilizados dois ônibus com poltronas reclináveis e ar-condicionado, com capacidade para até 25 passageiros. O ponto de embarque e desembarque é próximo à banca de revistas, que fica ao lado do Anexo do Palácio do Buriti.

O serviço funcionará das 7h50 às 19h15, de segunda a sexta-feira. A área do Estacionamento 1 do Parque da Cidade conta com iluminação, demarcação de vagas e guarita com segurança.

A finalidade do “Pare no Parque” é reduzir o trânsito nas vias de acesso ao Palácio do Buriti e evitar que motoristas estacionem em locais impróprios por falta de vagas, evitando acidentes e penalidades de trânsito. A área próxima à sede do GDF conta com cerca de 700 vagas públicas de estacionamento.

A distância percorrida pelos ônibus é de três quilômetros, com tempo estimado em 10 minutos. Os protocolos de segurança serão seguidos: medição de temperatura na entrada do ônibus, disponibilização de álcool em gel, exigência do uso de máscara e higienização diária dos veículos. Com informações da Agência Brasília