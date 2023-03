Homens são detidos após assaltar motorista de aplicativo

Um indivíduo roubou um veículo Grand Siena, além da carteira e celular do motorista de aplicativo

A equipe da GTOP 46 foi acionada via COPOM na noite dessa sexta-feira (10), para atender a uma ocorrência de roubo em Santa Maria.

Com base nas características do suspeito fornecidas pela vítima, a equipe reforçou o patrulhamento na região. Em poucos minutos, o veículo foi localizado em uma rua próxima e um indivíduo com as mesmas características descritas foi abordado. A vítima reconheceu o homem como o autor do roubo.

Durante a abordagem, foram encontradas algumas porções de drogas com o suspeito. Além disso, outro indivíduo que estava próximo ao local da abordagem tentou fugir ao avistar a viatura, mas foi capturado pela equipe. Com ele, foi encontrada a chave do veículo roubado.

Ao realizar buscas no veículo, a equipe encontrou quatro simulacros de arma de fogo e um carregador de pistola. Os dois elementos foram detidos e encaminhados para a delegacia, juntamente com o material apreendido.

A ação contou com o apoio da CPU 46 e da RP 3835. A polícia segue investigando o caso para identificar outros possíveis envolvidos no crime.