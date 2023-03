Celina Leão celebra convênio que beneficiará mais de 400 mil crianças

O aporte será de R$ 500 mil e deve beneficiar mais de 130 mil crianças e adolescentes, atendidas anualmente pelo hospital

A governadora em exercício do Distrito Federal, Celina Leão (PP) participou, nesta sexta-feira (10), de um evento que celebrou o convênio que atende mais de 400 mil crianças no DF.

O Banco BRB, por meio do Instituto BRB, e o Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada (Icipe) assinaram um termo de convênio para investimento em sete projetos do Hospital da Criança de Brasília José Alencar (HCB), nesta sexta-feira (10). O aporte será de R$ 500 mil e deve beneficiar mais de 130 mil crianças e adolescentes, atendidas anualmente pelo hospital.

O valor será usado na atualização da estrutura tecnológica, criação de ambiente lúdico e humanizado na sala de espera do centro cirúrgico, modernização de equipamentos e estruturação do espaço de simulação realística, manutenção do mobiliário e realização do projeto de musicoterapia e do canal de comunicação com os pacientes, chamado Rádio Dodói.

“São projetos com o objetivo de melhorar a qualidade da assistência e qualidade de vida das crianças que usam o hospital”, pontuou o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa. “Esperamos que seja o primeiro de muitos projetos que vamos fazer em conjunto”, acrescentou.

Durante passagem na cerimônia, a governadora em exercício Celina Leão salientou que o aporte retrata a excelência da unidade de saúde. “Esse recurso do BRB vai ajudar a florir cada vez mais o hospital, com projetos belíssimos que já existem e não serão finalizados, mas ampliados”, afirmou.

“Esse hospital é melhor do que muitos hospitais privados. E é isso que sonho para a saúde pública do Distrito Federal como um todo”, disse Leão. “Temos médicos e médicas aqui que, com certeza, tem 100% de dedicação e cuidam das nossas crianças de forma muito especial”.

Inaugurado em novembro de 2011, o HCB atende exclusivamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e, até o final de janeiro deste ano, já ajudou mais de 6 milhões de crianças e adolescentes. “A parceria de hoje fortalece o projeto do hospital e o hospital como instituição. É o reconhecimento do papel dele dentro da rede pública de saúde”, coloca a diretora técnica do HCB, Isis Magalhães.

A presidente do Conselho de Administração do Icipe, Glória Guimarães, salienta a importância de investimentos em iniciativas que permitam a humanização do paciente. “Gostaríamos de clamar a sociedade que venha e que também nos ajude nesse movimento de trazer mais recursos para o hospital para que possamos colocar mais projetos para atender melhor as pessoas e cada vez humanizar mais o atendimento

Membro fundadora do Incipe, Ilda Peliz, se disse contente com a assinatura do convênio, tendo em vista que mostra a confiança da instituição bancária e do governo no serviço prestado pelo hospital infantil. “O BRB está trazendo mais uma evolução para o HCB, mais qualidade para o nosso serviço”, celebrou.

*Com informações de Catarina Loiola, da Agência Brasília