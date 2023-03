Motociclista é resgatado de barranco após sofrer acidente no Novo Gama

A vítima foi avaliada por socorristas e apresentava suspeita de fratura no fêmur e escoriações pelo corpo

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu o resgate de um motociclista em um barranco, às 19h05 dessa sexta-feira (10), na região do Novo Gama.

Chegando ao local as equipes de socorro se depararam com uma motocicleta Honda/Biz de cor vermelha ao solo. O condutor de 40 anos, que havia perdido o controle da motocicleta, estava em um barranco as margens da rodovia a aproximadamente 16 metros de distância.

A vítima foi encaminhado ao Hospital Regional da Santa Maria, estava consciente, orientado e estável.

A motocicleta ficou aos cuidados de um parente da vítima.