Motorista perde controle de veículo e colide em árvore em Taguatinga

O Corpo de Bombeiros Militar do DF foi acionado para atender a colisão de um véculo de passeio em uma árvore em Taguatinga, às 04h05 deste sábado (11).

Chegando ao local, as equipes de socorro encontraram um Hyundai/HB20 de cor cinza, conduzido por uma mulher de 24 anos, que ao perder o controle da direção colidiu o veículo contra uma árvore.

A motorista foi avaliada por nossos socorristas sendo constatado que não havia ferimentos e não havia necessidade de transporte ao hospital. Além da motorista encontravam-se no veículo cinco ocupantes, uma mulher de 50 anos, estava com suspeita de fratura no braço esquerdo, ferimento no rosto e queixava-se de dores nas costas sendo transportada ao Hospital Regional de Taguatinga.

Os demais ocupantes apresentavam escoriações e queixas de dores no corpo, todos estavam conscientes, orientados e estáveis sendo transportados ao hospital para uma avaliação médica detalhada.